刊物推廣、社群互動 大紐約客家會獲行銷獎

數位時代如何吸引年輕族群的目光，已成為許多傳統文化推廣者必須面對的一大難題。在方言逐漸失傳、世代斷層的現實中，代表大紐約客家會的行銷團隊成員張淳琪(Chun-Chi Chang, Emma)與周杰妤(Chieh-Yu Chou, Jackie)憑藉她們的專業以及對客家社群的熱忱，實踐新世代的客家文化復興，兩人不僅幫助客家會在社群媒體 上推廣藍染、擂茶製作等活動資訊，也藉由雙語季刊分享客家文化研究學者的分析，更於TITAN Business Awards摘得行銷類獎項的銀獎，讓這個成立已逾20年的非營利組織，以嶄新形象登上國際舞台。

大紐約客家會是全美第一個獲聯合國 認證的客家組織，然而在聯合國未正式承認台灣的情況下，推廣工作總是在敏感界線中遊走。不過由於年輕志工的協力推動，協會重新設計網站、推出季刊與社群帳號，將傳統協會轉變成青年樂於追蹤的文化品牌。

活動策畫經理周杰妤表示，團隊並非為得獎而開始轉型，而是在接受到大紐約客家會的溫暖後，盼能透過自身專長介紹客家文化給更多人。而從事社群媒體經理的張淳琪，即使沒有客家血統，卻在失業期偶然加入後找到全新的歸屬感，她則是希望以數位行銷角度為客家會注入新的觀點，

兩人透露，本次得獎項目中季刊是花費最多時間與心力的專案。從邀請學者撰寫文化內容、潤飾較為艱澀的稿件、翻譯成雙語版本到最終排版兩人皆親力親為。周杰妤也說，「有些研究做得很深入，但一般人不容易理解，我們要把陽春白雪的文字改成更為落地的版本是有點難度的」。

而她們的努力也讓更多在美國的客家後代與社群重新建立連結。客家會曾在Passport to Taiwan等文化活動中設立攤位，擂茶體驗與客家美食吸引不少年輕家庭。張淳琪說，「很多第二代移民 雖然知道自己的父母是客家人，卻對此不是很熟悉，但透過體驗，年輕人也可以跟自己的根源連結」。

不僅二代移民，同樣擁有客家血統的周杰妤也在社群中重新找到「熟悉感」，尤其客家會之間緊密的氛圍更讓她仿佛回到與外公外婆一起生活的小鎮。張淳琪表示，能在紐約找到一群像家人一樣關心自己的長輩實屬不易，「他們常邀我們吃飯、還關心我們的簽證問題，也是因為這份溫暖，激勵我們更投入」。

客家的特色文化對她們而言，更有著全新的意義。擂茶背後代表的不只是活動，更是客家社群之間重視凝聚力的象徵。「大家一起磨茶、泡茶、聊天，那種聚在一起的感覺才是核心意義，」周杰妤表示。來自高雄美濃的張淳琪則回想起兒時的客家村落探訪，擂茶、油紙傘、桐花村都歷歷在目。「小時候覺得只是好玩，但後來才懂這些對爸媽那一代有多重要」。

沒有文字保存的客家話逐漸衰落的現實，讓兩人都深感遺憾。自小浸淫在客家文化中的周杰妤，也有感於同輩好友之間幾近失傳，「客家話很好聽，也有可愛的語調，但如果不常使用就會慢慢消失，真的很可惜」。