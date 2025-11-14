世報藝廊「御瓷紋章」珍藏展今開幕

收藏家盧天發解說清三代瓷器底部細節。(記者戴慈慧╱攝影)

距離個展開幕僅剩一天，收藏家盧天發於13日提前抵達世界日報 文化藝廊，親自為30年「御瓷紋章」珍藏展覽布展。他這次帶來多達150件珍貴展品，其中多數為清三代(康熙、雍正、乾隆)時期的外銷紋章瓷，涵蓋家族徽章盤、歐洲貴族訂製器皿、早期外銷瓷彩繪等，規模為他歷來最大的一次。

這批展品從康州搬運而來，除了年代久遠、材質易碎，每件瓷器都須以多層防震材保護。盧天發說，僅打包就花了他好幾天。

當天上午，他一箱箱開箱展品、逐件確認狀態，再按照年代、紋章類型與風格擺放。整個布展過程前後花了近兩個小時，力求每件瓷器在燈光下都呈現最佳視覺。

在布展間隙，他也向現場工作人員分享鑑定技巧。他指出，紋章瓷雖主要是外銷器，但因為大多依照歐洲家族訂製，其圖案與紋樣兼具中西特色，是了解18世紀國際貿易與文化交流的重要史料。

此次展出的作品中，不乏極具收藏價值的珍品。例如乾隆時期的法國貴族紋章茶具組則以粉彩描金打造，結合東方工藝技法與歐洲宮廷審美，呈現18世紀跨文化交流的獨特風貌。

盧天發透露，這是他人生第二場個展，也是規模最大、準備最久的一次。他說，近年來外銷瓷研究逐漸受到重視，他希望透過展覽，讓大眾能更近距離感受紋章瓷的歷史深度與藝術價值。

他也坦言，雖然籌備過程繁瑣，但他對即將到來的展覽開幕充滿期待。「聽說會有不少重量級藏家前來，我很好奇他們會對哪些作品感興趣」。