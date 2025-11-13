歧視、機會少… 劉玉玲談華裔身分烙印 如何打破刻板印象

華裔影星劉玉玲(左)作客紐約亞洲協會，分享亞裔如何在好萊塢打破被奇觀化的刻板印象，以及華裔移民身分在她身上留下的烙印。(圖片取自Asia Society官方Instagram)

華裔 影星劉玉玲(Lucy Liu)近日作客紐約亞洲協會(Asia Society)，與記者Vicky Nguyen分享亞裔 如何在好萊塢打破被奇觀化的刻板印象，以及華裔移民 身分在她身上留下的烙印。

作為好萊塢最具影響力的華裔女星之一，劉玉玲透過「霹靂嬌娃(Charlie's Angel)」、「追殺比爾(Kill Bill)」等片中塑造的形象所為人熟知。劉玉玲坦言，即便已經擁有高知名度，自己如今仍須「努力爭取」心儀的角色，而非有大量劇本待她挑選。

「選用一個亞洲面孔總會有各種各樣的顧慮」，劉玉玲說，在好萊塢仍算少數的亞裔常在影片敘事中格格不入，「因為族裔不同，片方會需要解釋我是不是被收養的，我的小孩是不是被收養的等等。」

劉玉玲表示，亞裔爭取被真正「看見及聽見」是一場無止境的戰鬥，而這種掙扎在她事業初期尤其艱難。劉玉玲回憶道，自己往往數月才能接到一個試鏡通知，而當她知道自己的白人同行朋友一天就能有十個試鏡機會時，「我完全被震驚，雖然當下笑了，但內心在流淚」。

近年來，以亞裔為中心的電影逐漸獲得主流知名度。但在劉玉玲看來，許多此類電影還是對亞裔的刻板印象進行奇觀化表達；「我們(亞裔)不是一直要打功夫，也不是要成為瘋狂亞洲富豪才有趣」。今年，由劉玉玲監製並擔任主演的移民題材電影「柔似蜜(Rosemead)」即將上映；劉玉玲說，片中聚焦了常被主流社會忽略、甚至也不被亞裔群體重視的移民心理健康危機。

在紐約皇后區傑克森高地(Jackson Heights)出生長大的劉玉玲背負著華人文化及移民身分烙印。她表示，自己在成長過程中時常被要求不要過度表達情感，不能大笑，更不能流淚展現脆弱。劉玉玲也在兒時常常面臨種族歧視，「那時候說Ching這樣的歧視言語好像是可以被接受的」；而她說英文有口音的媽媽也常會在日常生活中因此被嘲笑，「這些都讓我很憤怒。」

移民經歷中的種種艱辛容易導致「代際創傷(generational trauma)」，劉玉玲希望，電影「柔似蜜」能鼓勵亞裔移民正視並擁抱自己的脆弱。「柔似蜜」將於12月5日在曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)的AMC劇院上映。