我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

歧視、機會少… 劉玉玲談華裔身分烙印 如何打破刻板印象

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔影星劉玉玲(左)作客紐約亞洲協會，分享亞裔如何在好萊塢打破被奇觀化的刻板印象，以及華裔移民身分在她身上留下的烙印。(圖片取自Asia Society官方Instagram)
華裔影星劉玉玲(左)作客紐約亞洲協會，分享亞裔如何在好萊塢打破被奇觀化的刻板印象，以及華裔移民身分在她身上留下的烙印。(圖片取自Asia Society官方Instagram)

華裔影星劉玉玲(Lucy Liu)近日作客紐約亞洲協會(Asia Society)，與記者Vicky Nguyen分享亞裔如何在好萊塢打破被奇觀化的刻板印象，以及華裔移民身分在她身上留下的烙印。

作為好萊塢最具影響力的華裔女星之一，劉玉玲透過「霹靂嬌娃(Charlie's Angel)」、「追殺比爾(Kill Bill)」等片中塑造的形象所為人熟知。劉玉玲坦言，即便已經擁有高知名度，自己如今仍須「努力爭取」心儀的角色，而非有大量劇本待她挑選。

「選用一個亞洲面孔總會有各種各樣的顧慮」，劉玉玲說，在好萊塢仍算少數的亞裔常在影片敘事中格格不入，「因為族裔不同，片方會需要解釋我是不是被收養的，我的小孩是不是被收養的等等。」

劉玉玲表示，亞裔爭取被真正「看見及聽見」是一場無止境的戰鬥，而這種掙扎在她事業初期尤其艱難。劉玉玲回憶道，自己往往數月才能接到一個試鏡通知，而當她知道自己的白人同行朋友一天就能有十個試鏡機會時，「我完全被震驚，雖然當下笑了，但內心在流淚」。

近年來，以亞裔為中心的電影逐漸獲得主流知名度。但在劉玉玲看來，許多此類電影還是對亞裔的刻板印象進行奇觀化表達；「我們(亞裔)不是一直要打功夫，也不是要成為瘋狂亞洲富豪才有趣」。今年，由劉玉玲監製並擔任主演的移民題材電影「柔似蜜(Rosemead)」即將上映；劉玉玲說，片中聚焦了常被主流社會忽略、甚至也不被亞裔群體重視的移民心理健康危機。

在紐約皇后區傑克森高地(Jackson Heights)出生長大的劉玉玲背負著華人文化及移民身分烙印。她表示，自己在成長過程中時常被要求不要過度表達情感，不能大笑，更不能流淚展現脆弱。劉玉玲也在兒時常常面臨種族歧視，「那時候說Ching這樣的歧視言語好像是可以被接受的」；而她說英文有口音的媽媽也常會在日常生活中因此被嘲笑，「這些都讓我很憤怒。」

移民經歷中的種種艱辛容易導致「代際創傷(generational trauma)」，劉玉玲希望，電影「柔似蜜」能鼓勵亞裔移民正視並擁抱自己的脆弱。「柔似蜜」將於12月5日在曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)的AMC劇院上映。

亞裔 移民 華裔

上一則

鄒哲銘醫學博士 整形、美容、手部外科專科提供先進微創手術 無傷口處理

下一則

紐約客談／就算看衰曼達尼 也別唱衰紐約
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

「穿著Prada的惡魔2」首支預告曝光 梅姨重逢安海瑟薇「一句話嗆翻」

「穿著Prada的惡魔2」首支預告曝光 梅姨重逢安海瑟薇「一句話嗆翻」
未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援

未成年公校生上移民法庭遭ICE逮捕 紐約市府聲援
聯邦補助恐縮減 華人社區憂繳不起社安稅

聯邦補助恐縮減 華人社區憂繳不起社安稅
批ICE羈押環境惡劣 多團體要求停止延長拘留

批ICE羈押環境惡劣 多團體要求停止延長拘留

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉