紐約地鐵通訊大升級 估10年完成

大都會運輸署(MTA)日前宣布將升級紐約地鐵的通訊服務，除已升級的布碌崙高地隧道外，更將服務延伸至布碌崙與皇后區的G線隧道。圖為地鐵經過隧道示意圖。(記者馬璿╱攝影)

大都會運輸署(MTA)日前宣布將升級紐約地鐵 的通訊服務，隨著10月初於布碌崙 (布魯克林)喬拉利蒙街(Joralemon St)站點隧道啟用5G服務後，AT&T 與Boldyn Networks也將在布碌崙與皇后區的G線隧道啟用5G，讓地鐵乘客將能在行進間順暢觀看影片、傳訊或上網，不再受制於訊號斷斷續續的困擾。

日前最新的5G服務拓展為Boldyn Networks與MTA合作推動的10年計畫，總投資額達6億元，目標是在未來10年內，讓全長418哩的地鐵軌道路段都具備5G行動服務，且全案對MTA完全免費。Boldyn Networks商務長卡利恩托(Jason Caliento)曾指出，他們將承擔全部成本，不會轉嫁到乘客身上。

目前5G訊號已覆蓋服務4號與5號線的喬拉利蒙街隧道、L線的卡納西(Canarsie)隧道、連接時代廣場的Shuttle隧道，以及最新啟用的G線隧道。G線的網路服務區間涵蓋從皇后區法庭廣場(Court Square)站至布碌崙貝德福—諾斯壯大道(Bedford–Nostrand Avenue)站，未來將持續擴展。不過，現階段的服務仍僅限於AT&T用戶。卡利恩托表示，AT&T是首個參與新擴展計畫的業者。雖然現只有該電信提供服務，但預期其他電信商將陸續加入。

盡管安裝工程需在不停駛的24小時地鐵系統中進行，Boldyn Networks表示所有施工均避開高峰時段並與既有維修同步，以確保不影響列車運作。