我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽磁爆 矽谷又現絢爛極光 「不用去阿拉斯加就能看」

美政府停擺落幕 民主黨爆內鬥：舒默遭圍剿 期中選舉變數升高

紐約地鐵通訊大升級 估10年完成

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大都會運輸署(MTA)日前宣布將升級紐約地鐵的通訊服務，除已升級的布碌崙高地隧道外，更將服務延伸至布碌崙與皇后區的G線隧道。圖為地鐵經過隧道示意圖。(記者馬璿╱攝影)
大都會運輸署(MTA)日前宣布將升級紐約地鐵的通訊服務，除已升級的布碌崙高地隧道外，更將服務延伸至布碌崙與皇后區的G線隧道。圖為地鐵經過隧道示意圖。(記者馬璿╱攝影)

大都會運輸署(MTA)日前宣布將升級紐約地鐵的通訊服務，隨著10月初於布碌崙(布魯克林)喬拉利蒙街(Joralemon St)站點隧道啟用5G服務後，AT&T與Boldyn Networks也將在布碌崙與皇后區的G線隧道啟用5G，讓地鐵乘客將能在行進間順暢觀看影片、傳訊或上網，不再受制於訊號斷斷續續的困擾。

日前最新的5G服務拓展為Boldyn Networks與MTA合作推動的10年計畫，總投資額達6億元，目標是在未來10年內，讓全長418哩的地鐵軌道路段都具備5G行動服務，且全案對MTA完全免費。Boldyn Networks商務長卡利恩托(Jason Caliento)曾指出，他們將承擔全部成本，不會轉嫁到乘客身上。

目前5G訊號已覆蓋服務4號與5號線的喬拉利蒙街隧道、L線的卡納西(Canarsie)隧道、連接時代廣場的Shuttle隧道，以及最新啟用的G線隧道。G線的網路服務區間涵蓋從皇后區法庭廣場(Court Square)站至布碌崙貝德福—諾斯壯大道(Bedford–Nostrand Avenue)站，未來將持續擴展。不過，現階段的服務仍僅限於AT&T用戶。卡利恩托表示，AT&T是首個參與新擴展計畫的業者。雖然現只有該電信提供服務，但預期其他電信商將陸續加入。

盡管安裝工程需在不停駛的24小時地鐵系統中進行，Boldyn Networks表示所有施工均避開高峰時段並與既有維修同步，以確保不影響列車運作。

地鐵 布碌崙 AT&T

上一則

劉醇逸、李羅莎促州長簽「醫院語言協助法」

下一則

紀念鄧麗君 11╱22慈善音樂會重現經典
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約地鐵通訊大升級 隧道內也能傳訊上網…估10年完成

紐約地鐵通訊大升級 隧道內也能傳訊上網…估10年完成
紐約生存指南╱「藍色警報」提供遊民極端低溫安全庇護

紐約生存指南╱「藍色警報」提供遊民極端低溫安全庇護
紐約渡輪新航線12月8日啟用 將增設2處新停靠站 擴建34街碼頭

紐約渡輪新航線12月8日啟用 將增設2處新停靠站 擴建34街碼頭
綁架案扯出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

綁架案扯出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆

習近平不到2周就晃點川普？彭博曝中國已停買美國黃豆
好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來

好市多新推這款烘焙品不到9元 網：咬一口停不下來
ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕

ID未隨身 家人補送也沒用 芝多名華人遭ICE拘捕
咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了

咖啡香蕉請注意…川普總統盯上你們了
開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉

開放60萬中國生 川普：否則美大學一半會倒閉