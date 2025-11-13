劉醇逸、李羅莎促州長簽「醫院語言協助法」

州參議員劉醇逸與州眾議員李羅莎12日在法拉盛紐約長老會皇后醫院外，與醫療領袖及多個社區團體共同呼籲州長霍楚盡速簽署由兩人提出的「醫院語言協助法案」。(記者高雲兒╱攝影)

紐約州參議員劉醇逸(John Liu)與州眾議員李羅莎(Nily Rozic)12日在皇后區 法拉盛紐約長老會皇后醫院外，與醫療領袖及多個社區團體共同呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)盡速簽署由兩人提出的「醫院語言協助法案」(A387/S6288)，以確保英語能力有限的病患在全州醫院都能獲得即時、準確的語言服務。

該法案要求全州醫院建立完整的語言協助制度，包括口譯與筆譯服務，確保病患在了解診斷、同意治療、服藥與出院指示等環節都能以熟悉的語言進行溝通。立法者指出，語言障礙長年造成健康不平等，尤其在皇后區這類語言多元的社區影響更為顯著。

根據州語言服務辦公室資料，紐約市五個郡中有四個位列全州英語能力有限人口最多的地區，占全州 67%，其中皇后區以25.5%，約63萬6000人的比例居首。

李羅莎說：「語言協助就是健康協助。病患不應因語言問題而擔心被誤解、忽視或錯失治療時機。這項法案是保障安全與尊重的基本需求，紐約已到了必須立法的時候。」

劉醇逸表示：「在急診室裡，每一秒都關鍵。若病患無法用自己的語言理解醫師指示，後果可能非常嚴重。我們必須確保所有醫院都具備語言支援能力，讓每一位紐約人都能安全、有尊嚴地獲得治療。」

多名市議員及醫療界人士也到場支持該法案。市議員黃敏儀(Sandra Ung)說，許多移民 社區居民只能依靠家人或陌生人翻譯重要醫療資訊，既不安全也不公平。市議會心理健康、殘疾與成癮委員會主席李琳達(Linda Lee)則認為，語言障礙是許多移民延遲或放棄就醫的主要原因。