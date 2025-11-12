跨世代、跨族裔 曼達尼重塑紐約政治版圖

曼達尼能同時吸引年長的溫和非洲裔選民與年輕白人進步派，形成跨世代和跨族裔的新聯盟，或將為民主黨提供選戰藍圖。圖為選舉日曼達尼於布碌崙派拉蒙劇院舉辦開票派對。(記者馬璿／攝影)

曼達尼 (Zohran Mamdani)以九個百分點勝出紐約市長選舉，結合傳統民主黨票倉與新興選民，創下60多年來最高投票 率紀錄。曼達尼能同時吸引年長的溫和非洲裔選民與年輕白人進步派，形成跨世代和跨族裔的新聯盟，或將為民主黨提供選戰藍圖。

本次選舉中，千禧與Z世代選民再度展現影響力。在中位年齡45歲以下的選區，曼達尼平均領先30個百分點。不少年輕人表示，他們都受曼達尼「讓紐約更可負擔」的政見吸引，特別支持凍結租金政策。

在川普 於2024年勝出的選區，葛謨表現突出，領先42個百分點。川普選前背書葛謨，稱曼達尼是「共產主義者」，反而對曼達尼的選情起到了助推作用。

據亞美聯盟日前的出口民調，在去年總統大選中投票給川普的亞裔選民中，有20%在這次市長選舉中轉投曼達尼。亞美聯盟執行總監陳文心曾接受本報採訪表示，亞裔選民很大程度上受到了川普政府福利削減的影響，因而相比起黨派差異，更關心經濟、就業和可負擔性等實際問題。

初選時，非洲裔選民普遍支持葛謨，他在非洲裔比例超過六成的選區以62%領先，尤其在皇后區東南部及布朗士表現突出。部分人擔心凍租政策影響房東利益，然而透過密集的社區曝光以及非洲裔領導人的背書，曼達尼最終逆轉了情勢。

曼達尼主張「可負擔」，既照顧原本的居民，也協助年輕新移民在紐約立足。一些非白人比例下降、白人比例上升的地區常被指責是「士紳化」(gentrification)的結果，曼達尼在這些地方表現同樣亮眼，領先逾50個百分點。

自競選首日起，曼達尼便在積極爭取南亞選民支持，許多早期支持者來自孟加拉與巴基斯坦社群，部分為首次投票的新公民。他並獲穆斯林社群強力支持，將成為紐約首位穆斯林市長。據統計，全市約有50萬穆斯林，許多人表示，選前出現的排穆攻擊激發了投票意願。

布碌崙(布魯克林)波羅園(Borough Park)、戴克高地(Dyker Heights)與南威廉斯堡(South Williamsburg)等正統猶太社區繼續壓倒性支持葛謨，他在部分選區得票率超過九成。整體猶太選民分歧明顯，曼達尼對巴以衝突的批評在社群內部引發對立。