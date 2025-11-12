大紐約華人教育基金會 辦兩場線上講座
聽新聞
test
0:00 /0:00
大紐約華人教育基金會(Chinese Development & Financial Society, CDFS)將於本月舉辦兩場免費線上講座，邀請多位財經與創業領域專業人士，與社區民眾分享實用的財務管理與創業經驗。
首場講座「理財管理(Managing Your Money)」將於本月17日下午5時舉行，由國泰銀行(Cathay Bank)代表主講。課程內容包括預算規畫、信用與債務管理及儲蓄策略，協助民眾建立健康的理財觀念。
第二場「邁向創業成功之路(Journey to Entrepreneurship Success)」訂於本月24日晚上9時舉行，將由三位講者分享創業心法與實務經驗，分別是RaisingHealth執行長Hewett Chiu、創業家與投資顧問Terry Hsiao，以及Engram創辦人Maxx Yung。三位講者將從不同世代與產業角度探討創業策略、融資挑戰與社會影響力。
兩場活動皆以英語進行，附中文說明，採線上視訊方式舉辦。報名請上網：tinyurl.com/dfs-manage-money。
上一則
SNAP延發 亞美醫師協會援亞裔白卡家庭食物、住房與交通
下一則
FB留言