我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

大紐約華人教育基金會 辦兩場線上講座

記者戴慈慧／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
首場講座「理財管理(Managing Your Money)」將於11月17日下午5時舉行。(大紐約華人教育基金會)
首場講座「理財管理(Managing Your Money)」將於11月17日下午5時舉行。(大紐約華人教育基金會)

大紐約華人教育基金會(Chinese Development & Financial Society, CDFS)將於本月舉辦兩場免費線上講座，邀請多位財經與創業領域專業人士，與社區民眾分享實用的財務管理與創業經驗。

首場講座「理財管理(Managing Your Money)」將於本月17日下午5時舉行，由國泰銀行(Cathay Bank)代表主講。課程內容包括預算規畫、信用與債務管理及儲蓄策略，協助民眾建立健康的理財觀念。

第二場「邁向創業成功之路(Journey to Entrepreneurship Success)」訂於本月24日晚上9時舉行，將由三位講者分享創業心法與實務經驗，分別是RaisingHealth執行長Hewett Chiu、創業家與投資顧問Terry Hsiao，以及Engram創辦人Maxx Yung。三位講者將從不同世代與產業角度探討創業策略、融資挑戰與社會影響力。

兩場活動皆以英語進行，附中文說明，採線上視訊方式舉辦。報名請上網：tinyurl.com/dfs-manage-money。

第二場「邁向創業成功之路(Journey to Entrepreneurship...
第二場「邁向創業成功之路(Journey to Entrepreneurship Success)」訂於11月24日晚上9時舉行。（大紐約華人教育基金會）

華人

上一則

SNAP延發 亞美醫師協會援亞裔白卡家庭食物、住房與交通

下一則

紐約生存指南╱「藍色警報」提供遊民極端低溫安全庇護
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼勝選關鍵：三族群重塑紐約政治版圖

曼達尼勝選關鍵：三族群重塑紐約政治版圖
綁架案牽出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

綁架案牽出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻
曼達尼首波人事 白思豪舊將佛雷翰回任紐約第一副市長

曼達尼首波人事 白思豪舊將佛雷翰回任紐約第一副市長
3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣