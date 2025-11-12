大紐約華人教育基金會 辦兩場線上講座

首場講座「理財管理(Managing Your Money)」將於11月17日下午5時舉行。(大紐約華人教育基金會)

大紐約華人 教育基金會(Chinese Development & Financial Society, CDFS)將於本月舉辦兩場免費線上講座，邀請多位財經與創業領域專業人士，與社區民眾分享實用的財務管理與創業經驗。

首場講座「理財管理(Managing Your Money)」將於本月17日下午5時舉行，由國泰銀行(Cathay Bank)代表主講。課程內容包括預算規畫、信用與債務管理及儲蓄策略，協助民眾建立健康的理財觀念。

第二場「邁向創業成功之路(Journey to Entrepreneurship Success)」訂於本月24日晚上9時舉行，將由三位講者分享創業心法與實務經驗，分別是RaisingHealth執行長Hewett Chiu、創業家與投資顧問Terry Hsiao，以及Engram創辦人Maxx Yung。三位講者將從不同世代與產業角度探討創業策略、融資挑戰與社會影響力。