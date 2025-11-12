我的頻道

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

無證攤販8大道賣海鮮 州參議員陳學理攜手72分局宣導食品衛生

記者胡聲橋／紐約報導
72分局華裔輔警向8大道商販宣講食品衛生。(陳學理辦公室提供)
布碌崙(布魯克林)8大道長期存在無證攤販販賣海鮮的問題，其中，海鮮產品和其他冷凍食品的質量又無法得到保證，存在食品安全隱患。針對這一問題，州參議員陳學理(Steve T. Chan)與市警72分局生活品質小組(Q組)合作，在8大道開展宣講活動，提醒民眾購買非法冷凍食品可能存在的食品安全問題。

近日有居民投訴，外族裔攤販在8大道販賣的冷凍蝦是聯邦食品藥物管理局(FDA)宣布召回的輻射含量過高的冷凍蝦，當時，這個攤販以10元三包的低價吸引居民購買。雖然後來經證實，這名外族裔攤販販賣的冷凍蝦和召回的冷凍蝦雖是同一品牌，但並不是同一批次，並不存在輻射污染的問題，但該事件還是引起了對街頭攤販所賣冷凍食品是否安全這一問題的關注。

為此，州參議員陳學理辦公室與市警72分局進行了溝通。 72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)非常重視此事，第一時間介入調查此事，並指示警員共同行動，保障社區食品安全。陳學理辦公室參議員辦公室連夜加班製作了中英文雙語宣傳傳單，提醒民眾警惕購買非法冷凍食品可能有食品安全和輻射檢測等潛在風險。

72分局的生活品質小組、犯罪預防小組和多名輔警(Auxiliary Officer)與參議員辦公室工作人員近日組成聯合行動小組，在8大道展開執法和宣講行動。這次行動在8大道45街至60街共分發傳單500多份，黃啟旺等72分局的輔警則用中英文向民眾說明食品安全的風險和投訴方式。

陳學理辦公室表示，「食品安全不容忽視，任何危害公眾健康的行為都必須及時被制止。感謝72分局的迅速行動及對社區安全的守護」。陳學理辦公室也表示希望民眾發現食品安全的問題要立刻投訴，一起讓社區變得更乾淨、更安全、更美好。

