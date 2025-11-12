台灣繪本作家李憶婷入選國際插畫展 展現細膩溫柔

我的頻道

記者曹馨元／紐約報導
在繪本中，李憶婷講述了一個內向的孩子如何表達自己的暖心故事。(記者曹馨元╱攝影)
在繪本中，李憶婷講述了一個內向的孩子如何表達自己的暖心故事。(記者曹馨元╱攝影)

旅居英國的台灣繪本作家及插畫家李憶婷以最新創作「The Quiet One」入選美國插畫家協會(Society of Illustrators）主辦的「The Original Art 2025」國際插畫展。在繪本中，李憶婷講述了一個內向的孩子如何表達自己的暖心故事，展現了她一貫擅長的細膩敘事。

「The Quiet One」的主角是一個沉默寡言的孩子，透過創造一個「會說話的機器人朋友」，她學會了如何表達內心的情感。李憶婷說，每個教室裡總有那麼幾個特別安靜的小朋友，他們有可能是不擅長表達或不知道該說些什麼，「這就是給內向的小朋友的書」。

回顧成長經歷，李憶婷笑說自己其實是一個聒噪的小孩；不過，在數年前前往英國學習插畫時，李憶婷卻因語言障礙、不知道該如何表達自己而「體會到了內向的感覺」。因此，這本書的創作概念已在她心中扎根多年，終於在兩年前開始逐步將故事內容打磨成形。

為了強調細膩溫柔的情感氛圍，本書內容以輕柔的水彩及彩色鉛筆繪製；在諸多細節中，李憶婷都融入了自己的小巧思，如班上也有坐輪椅的同學、小朋友們的膚色也體現出他們來自不同族裔，「雖然不是故事重點，但我希望這些(多元性)能成為小朋友生活中的日常」。

在李憶婷的上一本童書中，她藉由「龜兔賽跑」的故事體現了任何事物都有一體兩面。李憶婷說，她作品中一以貫之的主題便是如何透過溝通消弭人們之間表達不當的誤會。而繪本也是李憶婷與世界溝通的方式，「有時候覺得自己不善言詞，會用故事來呈現」；她也希望，繪本能與更多人連結，無論大小朋友都可以在角色中找到自己。

「The Quiet One」入選的國際插畫展自1980年創立以來，被譽為全球最具代表性的兒童繪本插畫展之一，每年由專業評審自世界各地數百件出版圖畫書中，嚴選出優秀作品展出。

