孫雯胡驍案 聯邦法庭遴選陪審團

联邦法庭開始為孫雯胡驍案遴選陪審團。(路透)

紐約東區聯邦法院10日進入孫雯(Linda Sun)胡驍(Chris Hu)案的陪審團遴選程序，若順利，該案可望在12日開庭審理。孫雯被指控在未註冊的情況下充當外國代理人 ；孫雯及其丈夫胡驍被指控洗錢和通過聯邦項目受賄；胡驍還被指控密謀金融欺詐和逃稅。

10日的陪審團遴選程序在法官James R. Cho主持下進行，法庭將從數十名候選人中遴選出12名陪審員和四名後備陪審員。法官對每名人選提問，再由法官和控辯律師協商決定候選人是否進入下一輪遴選。在下午1時休庭前，有18人進入下一輪。

孫雯胡驍案的法庭審理預計持續三周。法庭事先發給各候選人一份近百個問題的問卷，法官再根據這份問卷詢問候選人。法官首先要保證候選人能按時出庭，不能因為工作、家庭等因素受影響；候選人須有足夠的英語能力；更重要的是，候選人不能對控辯其中一方有先入為主的偏見，從而影響公正性，法官還會考慮候選人對前任州長葛謨(Andrew Cuomo)的看法，是否會導致對前州府高官孫雯的偏見。

起訴書指出，孫雯在州府擔任高官期間，應中國政府官員及中國代表要求，以未公開身分擔任中國政府代理人，從事多項符合中國政府利益的政治活動。檢方指孫雯實施上述行為後，從中國政府處獲得大量經濟及其他利益。

孫雯和胡驍將從上述途徑所獲資金洗白後，購入多項資產，包括紐約曼哈塞(Manhasset)價值360萬元的房地產、夏威夷檀香山價值190萬元的公寓，以及多輛豪華汽車，其中包含2024年款法拉利。孫雯從未向紐約州 政府申報其從中國政府及中共代表處獲得的任何利益，而作為紐約州政府雇員，她本應履行此申報義務。

檢方稱，新冠疫情 期間，孫雯和胡驍對州政府詐欺，孫促成州政府與兩起企業簽訂購買防護用品合同，其一為孫雯表親經營的公司，另一為胡驍經營並與胡驍有商業往來的公司，孫胡兩人除了直接從合約中賺取利潤外，還收取回扣。胡驍在報稅時並未申報這些收入。