我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

評／聯邦政府關門41天後可望重啟 兩黨誰贏誰輸？

裴洛西女兒不接母親地盤 宣布競選加州參議員

孫雯胡驍案 聯邦法庭遴選陪審團

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
联邦法庭開始為孫雯胡驍案遴選陪審團。(路透)
联邦法庭開始為孫雯胡驍案遴選陪審團。(路透)

紐約東區聯邦法院10日進入孫雯(Linda Sun)胡驍(Chris Hu)案的陪審團遴選程序，若順利，該案可望在12日開庭審理。孫雯被指控在未註冊的情況下充當外國代理人；孫雯及其丈夫胡驍被指控洗錢和通過聯邦項目受賄；胡驍還被指控密謀金融欺詐和逃稅。

10日的陪審團遴選程序在法官James R. Cho主持下進行，法庭將從數十名候選人中遴選出12名陪審員和四名後備陪審員。法官對每名人選提問，再由法官和控辯律師協商決定候選人是否進入下一輪遴選。在下午1時休庭前，有18人進入下一輪。

孫雯胡驍案的法庭審理預計持續三周。法庭事先發給各候選人一份近百個問題的問卷，法官再根據這份問卷詢問候選人。法官首先要保證候選人能按時出庭，不能因為工作、家庭等因素受影響；候選人須有足夠的英語能力；更重要的是，候選人不能對控辯其中一方有先入為主的偏見，從而影響公正性，法官還會考慮候選人對前任州長葛謨(Andrew Cuomo)的看法，是否會導致對前州府高官孫雯的偏見。

起訴書指出，孫雯在州府擔任高官期間，應中國政府官員及中國代表要求，以未公開身分擔任中國政府代理人，從事多項符合中國政府利益的政治活動。檢方指孫雯實施上述行為後，從中國政府處獲得大量經濟及其他利益。

孫雯和胡驍將從上述途徑所獲資金洗白後，購入多項資產，包括紐約曼哈塞(Manhasset)價值360萬元的房地產、夏威夷檀香山價值190萬元的公寓，以及多輛豪華汽車，其中包含2024年款法拉利。孫雯從未向紐約州政府申報其從中國政府及中共代表處獲得的任何利益，而作為紐約州政府雇員，她本應履行此申報義務。

檢方稱，新冠疫情期間，孫雯和胡驍對州政府詐欺，孫促成州政府與兩起企業簽訂購買防護用品合同，其一為孫雯表親經營的公司，另一為胡驍經營並與胡驍有商業往來的公司，孫胡兩人除了直接從合約中賺取利潤外，還收取回扣。胡驍在報稅時並未申報這些收入。

紐約州 外國代理人 疫情

上一則

防誘導輕生 AI安全防護法紐約州生效

下一則

一夜入冬 紐約本周體感溫度降至25℉
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選

出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選
葛謨拿下華人票倉 高投票率凸顯華裔開始關注政治

葛謨拿下華人票倉 高投票率凸顯華裔開始關注政治
葛謨拿下皇后區華人票倉 高投票率促華裔關注政治

葛謨拿下皇后區華人票倉 高投票率促華裔關注政治
民主黨終於回魂？紐約市曼達尼勝出 維吉尼亞州由紅轉藍

民主黨終於回魂？紐約市曼達尼勝出 維吉尼亞州由紅轉藍

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49

超人氣

更多 >
中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…

中國女考上新航空姐 上班首日竟因這件事遭開除…
好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級

好市多烤雞怎麼了？養殖場名列官方食安最低等級
貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉

貝森特稱中稀土牌只能再打兩年 遭專家狠打臉
參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30

參院達協議 聯邦政府將開門 經費可到明年1/30
南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定

南加中醫師一家三口慘遭14槍滅門 九年後塵埃落定