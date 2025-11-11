台美生技協會「職涯FUN心聊」 談產業趨勢交流

我的頻道

紐約訊
台美生技協會(TAAB)假駐紐約臺北經濟文化辦事處舉辦「職涯 FUN 心聊」紐約場。(駐紐約臺北經文處提供)
台美生技協會(TAAB)日前假駐紐約台北經濟文化辦事處舉辦「職涯FUN心聊」紐約場，聚焦生技產業職涯發展與產業趨勢分享。活動由台美生技協會主辦，紐約經文處經濟組及大紐約地區學生聯合會協辦，吸引了眾多在美台灣生技專業人士與學生參與，共同交流產業發展方向與職涯規畫經驗。

台美生技協會會長洪筱玲表示：「本次職涯FUN心聊活動是台美生技協會今年第三場實體活動。本次於紐約舉辦的活動，希望能聚集更多業界專業人士，幫助大紐約區在美台灣人建立起 network，並促進職涯發展。」

紐約經文處經濟組主任葉士嘉說，本次活動有助於牽起大紐約區生技圈專業人士的連結，並強化台僑在美國的專業發展及對產業趨勢的了解。謝承淵祕書於活動中簡介就業金卡、創業家簽證及Contact Taiwan網站，歡迎與會者運用或協助推廣。

大紐約學生聯合會會長梁華軒表示：「活動讓學生有機會深入了解生技產業的架構與發展趨勢，特別是在求職市場變化劇烈的當下，能夠協助年輕世代掌握產業方向，提升求職競爭力。」

活動主辦人、台美生技協會理事Wendy Ding表示：「『職涯FUN心聊』活動的初衷是希望凝聚各地的生技人，建立起不同地區的生技人脈網絡。紐約是這個活動的起點，很高興今年能再度回到紐約舉辦這場充滿意義的聚會。」

活動邀請多位在管理階層及產業前線的專業人士分享職場經驗，從管理層角度探討如何規畫職涯與人力管理。此外，講者陣容涵蓋多元領域，包括生物統計、生物資訊、產業募資、法規事務、化學工程製程、生技研發、產業顧問與產品行銷等，為與會者提供跨領域的實務見解與進入產業的第一步指引。

台美生技協會還將於11月22至23日於新澤西州Hoboken的 Stevens Institute of Technology舉辦年度年會，活動資訊請參閱台美生技協會官網(https://www.taab-us.org/)。

