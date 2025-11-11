聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金

政府停擺，紐約州被迫推遲家庭能源補助申請。(記者胡聲橋／攝影)

隨著天氣轉冷，聯邦政府的停擺導致紐約州 取暖援助計畫的啟動被推遲，許多低收入 家庭陷入困境。家庭能源補助(HEAP)的申請原定於上月27日開放，但紐約州臨時及殘障協助辦公室(Office of Temporary and Disability Assistance)以聯邦撥款停滯為由，將申請時間至少延後到11月17日。

HEAP是包括糧食券 (SNAP)在內的多個政府援助計畫之一，如果政府停擺持續下去，這些計畫可能很快就會受到影響。據州主計長稱，該計畫去年為全州180萬居民發放了近4億元的取暖補助，其中約有100萬受益者居住在紐約市。

獨立非營利機構「公共法律項目」(Public Utility Law Project)執行主任惠洛克(Laurie Wheelock)說，「對於那些收入有限的家庭來說，他們可能會失去糧食券福利，甚至可能失去HEAP」，她說，這些家庭必須事先想好如何應對。

惠洛克說，除了幫助支付暖氣費用外，HEAP還提供臨時保障，防止公用事業服務中斷，並在最寒冷的月份到來時提供緊急救濟金。HEAP對許多低收入家庭來說都是一件大事，他們每年秋季都會獲得這項補助，現在一旦拿不到，對他們影響很大。

州長霍楚(Kathy Hochul)批評國會議員辜負了依賴食品、醫療和能源援助的紐約弱勢民眾。「我們不會坐視他們奪走我們孩子的食物」，霍楚說，「這些懦夫以為他們可以對我們置之不理，但我們絕不會讓他們得逞」。