布碌崙下城違規停車猖獗 引發通勤者不滿

布碌崙市中心違規停車問題日益嚴重，當地居民和市議員紛紛呼籲市府加強執法。圖為下城史密斯街交口。(記者馬璿／攝影)

布碌崙 (布魯克林)街道每天都被違規停車的車輛占據，阻塞人行道、斑馬線、自行車道及裝卸區，引發眾多通勤民眾的不滿。市議員萊斯勒(Lincoln Restler)發布的一項研究顯示，違規停車問題比居民日常觀察的情況更加嚴重，他指出，多數違規車輛為政府員工和承包商，更應該遵守相關規定。

這項為期四周的調查統計今年5月26日至6月20日停放在下城60個街區；結果顯示，平日平均每天有457輛車違規停放，其中186輛、約41%的車輛持有官方停車證，卻停在人行道或禁止停車區；另有74輛、約16%使用偽造停車證；其餘185輛、約41%的車輛完全沒有任何停車證。然而，觀察期間僅3%的違規車輛被開罰單 。

萊斯勒指出，多數違規車輛由政府員工或承包商駕駛，他們應該更明白遵守規則的重要性。「違規停車已占據下城每個街區，選擇違法停車的駕駛人對行人、騎自行車者以及其他駕駛人的安全造成直接威脅」。他呼籲市府應採取行動，廢除政府停車證並改善街道設計。

違規停車最嚴重的地點主要集中在政府建築周邊，包括靠近金斯縣法院的亞當斯 街、提拉里街(Tillary Street)以及市警局(NYPD)交通特殊受害者單位周邊五個街區。亞當斯街平均每日有63輛車違規停放，其中超過六成持有官方停車證；提拉里街周邊則平均每日有102至112輛違規車輛。

警方表示，市警84分局已積極處理違規停車問題，今年已開出11萬3429張停車罰單，其中包括821張持有官方停車證的違規罰單，拖吊2018輛車，並加掛511輛車輛。市警局也與交通部合作，在提拉里街與海軍街，以及布碌崙-皇后高速公路下方設置禁止停車拖吊區的標誌。

通勤者與居民表示，街道幾乎難以通行，雙排停車、占用自行車道和違規停放的現象普遍存在。住在展望高地(Prospect Heights)的自行車騎士向媒體指出，亞當斯街的自行車道根本無法使用，有些路段他乾脆避開。

雷斯特勒呼籲市議會通過「Intro 411-2024」法案，撤銷6萬張市府發放的停車證，無論車輛是否持有停車證，市警局都對違規停車實施一致且嚴格的執法，並鼓勵市民報告違規行為；應改善街道及自行車道設計，設置路障防止車輛占用人行道和自行車道，並引入自動化停車執法系統。