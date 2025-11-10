皇后區植物園砸南瓜嘉年華 倡環保堆肥

我的頻道

記者鄭怡嫣╱紐約報導
州參議員劉醇逸等在皇后區植物園聯合舉辦第二屆「砸南瓜嘉年華」。(劉醇逸辦公室提供)
州參議員劉醇逸等在皇后區植物園聯合舉辦第二屆「砸南瓜嘉年華」。(劉醇逸辦公室提供)

紐約州參議員劉醇逸、州眾議員李羅莎(Nily Rozic)及市議員黃敏儀9日在皇后區植物園(Queens Botanical Garden)聯合舉辦第二屆「砸南瓜嘉年華」（Pumpkin Smash)，倡導民眾學習堆肥相關知識及環境永續發展。當日，不少家長帶著孩童前去遊玩。

9日上午，不少家庭攜帶萬聖節過後剩下的普通南瓜、南瓜燈籠、葫蘆南瓜(gourds)等，走到一台特製的南瓜彈射器前，親自把南瓜裝載其中，將它們高高射向空中，並目睹它們瞬間被粉碎成一塊塊的小碎片。這些小碎片後續可以堆肥，並不會成為浪費的食物。

現場還為民眾提供了免費熱蘋果汁及廚餘堆肥桶，工作人員也會向民眾介紹可持續堆肥的相關知識及及皇后區植物園的堆肥計畫。

劉醇逸表示，今年的南瓜粉碎節將比以往更大、更精彩也更混亂，社區齊聚一堂，把剩下的南瓜從皇后植物園的彈射器中發射出去，他們不僅是在玩樂，更是在為未來的花園製造肥沃的堆肥，「這是一個與鄰里共度秋季、學習可持續生活方式、並將萬聖節剩餘的食品轉化為寶貴堆肥的好機會。」

據了解，皇后區植物園的堆肥計畫始於30年前，為紐約市清潔局堆肥計畫的一部分。堆肥計畫包括工作坊、義工活動、簡報會等多種形式的活動，還為民眾提供「大師級堆肥師證書課程」(the master composter certificate program)。活動詳情，請移步植物園網站：eventbrite.com/o/qbg-compost-team-8234757605。

第二屆「砸南瓜嘉年華」在皇后區植物園展開。(記者鄭怡嫣╱攝影)
第二屆「砸南瓜嘉年華」在皇后區植物園展開。(記者鄭怡嫣╱攝影)

