我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美FBI局長上周無預警訪問北京 美媒爆料與中方磋商2件事

高市不收回台灣有事言論 首位表態台海屬存立危機現任日相

紐約台灣商會年會 追思創會會長蔡仁泰

記者戴慈慧╱紐約報導
紐約台灣商會年會暨創會會長蔡仁泰紀念會，眾多僑界領袖、政商人士與會員齊聚一堂。(記者戴慈慧╱攝影)
紐約台灣商會年會暨創會會長蔡仁泰紀念會，眾多僑界領袖、政商人士與會員齊聚一堂。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約台灣商會於日前舉辦第49屆年會暨創會會長蔡仁泰紀念會，眾多僑界領袖、政商人士與會員齊聚一堂，共同追思蔡仁泰對僑社的貢獻與精神傳承。聯邦眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、陳學理均親臨致意。

蔡仁泰的遺孀特別上台致詞時數度哽咽。她表示，丈夫創立商會的初衷是希望能幫助旅美台灣人，不論是在當地經商立業，還是促進與台灣的聯繫。「他最常說的一句話，就是會員一定要保持誠實與正直。沒有這兩樣，我們什麼都不是。」她說，「他沒能看到所有理想實現，但我相信他今天一定很高興，也希望大家能延續他的精神，讓商會更繁榮。」

隨後，蔡仁泰的女兒也上台發言。她提到父親在過世前仍對未能完成的事感到遺憾，但相信後輩會繼續努力完成他的理想。

現任會長林慶甫在致詞中指出，商會不僅是經貿組織，更是文化與價值的延伸。「我們不只是做生意的人，我們是品牌、是形象，是台灣精神在世界舞台上的延伸。」他強調，誠實是最好的商業模式，正派經營才能讓「台灣商人」成為信任與專業的代名詞。

林慶甫表示，商會未來將擴大與美國地方政府、企業及學術機構合作，提供更多資源給年輕台商與新創企業。

眾議員 孟昭文 參議員

上一則

「成人與兒童眼科」專科院士 紀文禮醫師提供全方位的眼科服務

下一則

皇后區植物園砸南瓜嘉年華 倡環保堆肥
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

亞太裔民主黨民代 同聲捍衛移民的權利

亞太裔民主黨民代 同聲捍衛移民的權利
奉獻30載推動華人參政「李媽媽」辭世

奉獻30載推動華人參政「李媽媽」辭世
法拉盛賭場建案 社區居民有異見

法拉盛賭場建案 社區居民有異見
曼達尼提教師學費補助計畫 盼招足師資達小班制

曼達尼提教師學費補助計畫 盼招足師資達小班制

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔

洗碗海綿堪稱「細菌培養皿」 建議改用這些用具清潔
川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元

川普承諾：關稅紅利發放 每人至少獲2000元
中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉

中國駐大阪總領事批日相：那種骯髒的頭就該毫不猶豫斬掉
川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅

川普喊每人領2000元關稅紅利 貝森特緩頰：非直接發錢 是減稅
吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活

吳亦凡死訊瘋傳 入獄4年再傳逃稅上億 律師曝他獄中生活