紐約台灣商會年會 追思創會會長蔡仁泰

紐約台灣商會年會暨創會會長蔡仁泰紀念會，眾多僑界領袖、政商人士與會員齊聚一堂。(記者戴慈慧╱攝影)

紐約台灣商會於日前舉辦第49屆年會暨創會會長蔡仁泰紀念會，眾多僑界領袖、政商人士與會員齊聚一堂，共同追思蔡仁泰對僑社的貢獻與精神傳承。聯邦眾議員孟昭文 、州參議員 劉醇逸、陳學理均親臨致意。

蔡仁泰的遺孀特別上台致詞時數度哽咽。她表示，丈夫創立商會的初衷是希望能幫助旅美台灣人，不論是在當地經商立業，還是促進與台灣的聯繫。「他最常說的一句話，就是會員一定要保持誠實與正直。沒有這兩樣，我們什麼都不是。」她說，「他沒能看到所有理想實現，但我相信他今天一定很高興，也希望大家能延續他的精神，讓商會更繁榮。」

隨後，蔡仁泰的女兒也上台發言。她提到父親在過世前仍對未能完成的事感到遺憾，但相信後輩會繼續努力完成他的理想。

現任會長林慶甫在致詞中指出，商會不僅是經貿組織，更是文化與價值的延伸。「我們不只是做生意的人，我們是品牌、是形象，是台灣精神在世界舞台上的延伸。」他強調，誠實是最好的商業模式，正派經營才能讓「台灣商人」成為信任與專業的代名詞。

林慶甫表示，商會未來將擴大與美國地方政府、企業及學術機構合作，提供更多資源給年輕台商與新創企業。