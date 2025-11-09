霍楚：蒂池有望留任警察局長

在波多黎各舉行的年度SOMOS年度政治會議上，當記者詢問霍楚是否在鼓勵蒂池為曼達尼工作時，霍楚表示，她認為蒂池會是下一任局長。(取自州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)8日表示，她堅信在紐約候任市長曼達尼 (Zohran Mamdani)任內，蒂池(Jessica Tisch)將繼續擔任紐約市 警總局(NYPD)局長。

在波多黎各舉行的年度SOMOS年度政治會議上，當記者詢問霍楚是否在鼓勵蒂池為曼達尼工作時，霍楚說，「我真的不想替她發言，但如果我不這麼想，我也不會站在這里說，我認為她會是下一任局長。」

曼達尼5日重申競選承諾，表示在明年1月宣誓就職後將保留蒂池職位，並讚揚她清理了市長亞當斯(Eric Adams)此前手下警局人員中的「無能與腐敗」。

據「紐約郵報」此前報導，推動曼達尼保留蒂池的，既有領導親商業的「紐約市夥伴關係」(Partnership for New York City)的高層，也有眾議院多數議長杰佛瑞斯(Hakeem Jeffries)。無論公開或私下，都向曼達尼施壓，希望他在尋求支持時保留蒂池。據消息人士透露，他們認為此舉可減輕曼達尼執政下城市治安可能倒退的擔憂。

曼達尼現為州眾議員，曾支持保釋制度改革，作為市長，他希望解散市警下屬的「戰略應變組」(Strategic Response Group)，該小組主要應對包括示威在內的突發事件。據「彭博社」(Bloomberg)引述知情人士消息，蒂池日前已在私下談話中表示願意在曼達尼領導下繼續留任，但前提是她能獲得保證，可延續現有的治安方針與改革計畫。

盡管支持曼達尼，霍楚強調，她並非美國民主社會主義者(Democratic Socialists of America, DSA)的支持者，紐約仍將是一座資本主義城市。她還提到，紐約市的商界正努力適應由社會主義者掌管市府的想法。霍楚堅稱不打算提高州所得稅來支持曼達尼部分競選承諾，例如免費公車服務。

而面對共和黨州長參選人斯特凡尼克(Elise Stefanik)對她支持曼達尼提出猛烈批評，霍楚反嗆說，「她說什麼我真的不在乎。」