皇后區連爆五起搶案 疑組織犯案

疑似涉案嫌犯身穿深色外套、頭戴帽子出現在皇后區一處住宅區附近。(NYPD提供)

紐約市 警(NYPD)通報一起橫跨多個皇后區的連環搶案，案件集中發生於10月底，涉及至少五起案件，警方正全力追緝三名駕車行搶的嫌犯，並呼籲民眾提供線索協助破案

根據警方通報，首起案件發生於10月22日凌晨約4時15分，地點位於法拉盛 王子街。一名34歲男子在街頭遭三名身份不明人士駕車接近，其中一人搶走受害者手機與皮夾，另一人假裝持有槍枝恐嚇。嫌犯隨即駕車往38大道 東向逃逸，無人受傷。

隔日(23日)凌晨約1時30分，在法拉盛學院點大道(College Point Blvd)又發生第二起案件。三名嫌犯同樣駕車接近一名35歲男子，其中一人亮出槍枝，另外兩人搶走被害人的車輛後逃逸，所幸無人受傷。

同日深夜11時37分，警方在111分局轄區接報，一間位於新鮮草原道(Fresh Meadow Lane)的商家「NADA Marketing」遭兩人撬開後門闖入，偷走約4500元現金後逃逸。

10月29日凌晨約4時，市警113分局轄區內的Merrick大道一間藥局遭三名嫌犯打破櫥窗闖入，搶走約600元現金與三瓶處方藥。僅十多分鐘後，116分局內的243街一間名為「The THC Shop」的商店也遭同樣手法破門，但嫌犯未能成功竊取物品，隨後駕車逃逸。