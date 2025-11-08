3包10元…布碌崙攤販非法售冷凍蝦 與染輻射產品召回同品牌

我的頻道

記者馬璿╱紐約報導
布碌崙8大道攤商販售冷凍蝦，卻未使用任何保冷裝置保存。根據紐約市衛生法規，街頭推車與攤販仍不得販售或處理魚類、貝類等海鮮食品。(記者馬璿╱攝影)
布碌崙(布魯克林)華社8大道攤商林立，其中不乏多個非法販售螃蟹、蝦等海鮮的攤販，屢遭市衛生局開罰。近期聯邦食品藥物管理局(FDA)召回一批輻射含量過高的冷凍蝦，而8大道上一家外族裔攤販以三包10元的便宜價格吸引民眾購買，雖販售商品僅與召回品項為同一品牌，並非遭污染產品，但販賣海鮮本身便已觸法，州參議員陳學理(Steve Chan)辦公室更提醒民眾為自身安全考量，應到合法的超市購買，勿為貪小便宜而誤食可能有衛生問題的食品。

FDA在全美冷凍蝦中確認放射性污染後，已在全美九州召回12款相關產品。召回品項包含品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號是8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。其餘商品還包括多種冷凍生蝦和熟蝦。

陳學理辦公室通訊主任倪緒輝表示，近期他們接獲通報稱疑似有外族裔攤商在8大道出售輻射含量過高的冷凍蝦，實地走訪後發現該商家販售的Great Value冷凍蝦雖然不是本次因輻射遭召回的品項，商品編號也不符合FDA警告項目，但他們仍擔心民眾因價格便宜而誤食可能不合規格的海鮮。

他提醒，在普通超市冷凍蝦每包售價7.99元，但在8大道的小攤上，三包卻只售10元，吸引眾多華裔長者購買，讓他們深感憂心，呼籲民眾若看到有攤商販售有問題的海鮮，務必通報311或其辦公室電話(718)333-0311。

雖該攤商販售的並非被召回的冷凍蝦，卻未使用任何保冷裝置保存該批商品。根據紐約市衛生法規，街頭推車與攤販不得販售或處理魚類、貝類等海鮮食品。市衛生局(DOHMH)在紐約市衛生法第89條中明定，任何移動式食品販售車(mobile food vending unit)不得在車上清洗、去骨、切分、儲存或販售任何魚類、貝殼類，或其他以水生動物為成分的食品。

布碌崙8大道攤商販售的冷凍蝦。(記者馬璿╱攝影)
聯邦食品藥物管理局(FDA)召回一批輻射含量過高的冷凍蝦，布碌崙8大道上更出現販...
