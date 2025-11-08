瑪摩利醫院啟用布碌崙最大兒童急診中心

我的頻道

記者胡聲橋／紐約報導
瑪摩利醫院代表和嘉賓為瑪摩利醫院兒童急診中心剪綵。(取自X平台陳學理帳號)
布碌崙(布鲁克林)最大的兒童急診中心(Children’s Emergency Department)在緊鄰布碌崙8大道華社的瑪摩利醫院啟用。

這個全新的兒童急診中心位於10大道4802號，最早的瑪摩利醫院大樓的一層，其面積比成人急診部要大四倍，是布碌崙規模最大、也是唯一獨立的兒科急診中心。

該急診中心每年可為超過3萬名兒童提供醫療服務，設有32個診療區，包括四個復甦區和隔離室，並配備先進的現場診斷影像設備，包括X光、超音波和CT等。該急診中心也是布碌崙唯一的兒科創傷中心，為紐約州13家兒科創傷中心之一。

這項耗資5000萬元的項目於2020年開始動工，上月底開放。此次擴建是瑪摩利醫院持續努力改善全區高品質醫療服務的一部分。

瑪摩利醫院總裁兼執行長吉布斯(Ken Gibbs)表示，新兒科急診中心為成人急診中心釋放了空間，使其服務面積從原來的2萬5000平方尺擴大到7萬5000平方尺。他還表示，未來12到18個月，成人急診中心的面積將加倍，可以為社區提供更好和更及時的醫療服務。

瑪摩利醫院急診科主任迪克曼(Eitan Dickman)說，布碌崙有超過60萬名兒童，而新的兒科急診中心是社區的重要資源，也彰顯了該院致力於提升醫療服務普及性的決心。

州參議員陳學理表示，這個全新兒科急診中心擁有布碌崙唯一獨立的兒童急診科和二級兒科創傷中心，這對每個人來說都是一場勝利。

布魯克-克拉斯尼說，這家新設施將很好地滿足是社區對兒童醫療急救的特殊需求。他感謝瑪摩利醫院的領導團隊和醫療專業團隊為改善社區居民的生活做出了貢獻。

