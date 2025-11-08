BID「我愛我家人」賽 多社區攜手辦、說感恩

多個社區機構代表共同出席法拉盛商改區舉辦的「我愛我家人」比賽啟動記者會，宣布活動正式開跑。（記者戴慈慧/攝影）

為迎接感恩節，皇后區法拉盛 商業改進區(BID)宣布啟動年度「我愛我家人」(I Appreciate My Family)創意比賽，邀請7至15歲兒童以畫作、詩歌、舞蹈、歌曲或短片等形式，表達對家人的感謝。今年活動規模較往年更大，首次有多個社區機構共同協辦。

商改區執行主任余鈿崧表示，以往是商改區單獨籌辦，今年有更多社區組織參與，讓活動更豐富，也更能代表法拉盛的多樣性。

參與單位包括法拉盛基督教青年會(YMCA)、法拉盛公共圖書館、華人 策劃協會(Chinese-American Planning Council, CPC)、韓裔 美國家庭協會(Korean American Family Services Center, KAFSC)、華人福音會(Chinese Christian Herald Crusades, CCHC)以及Renaissance REDO。

余鈿崧指出，活動鼓勵孩子以創意方式表達「感恩」主題，不論語言或文化背景，每位參賽者都能透過藝術傳遞家庭的重要。

多個參與團體代表也指出，此次活動不僅讓孩子以創意表達家庭情感，也為不同族裔社區之間建立交流的橋樑。華人策劃協會與韓裔美國家庭協會都表示，活動提供孩子一個安全、正向的機會去表達情感，並反映出法拉盛社區的包容與多元精神。

活動自11月1日起開放投稿至11月14日止，民眾可於11月17日至28日期間上網(https://www.welcometoflushing.com/)投票，每人最多可投五票。最終將選出六名得獎者，每人可獲得250元獎金，得獎名單預計於12月初公布。