布碌崙展望公園獲1000萬元捐贈 用於森林養護

萊昂萊維基金會向展望公園捐贈1000萬元森林養護費的捐贈儀式。(展望公園聯盟網站)

布碌崙 (布魯克林 )展望公園聯盟(Prospect Park Alliance)近日宣布，萊昂萊維基金會(Leon Levy Foundation)向該聯盟捐贈了1000萬元，用於支持展望公園350畝自然區域的維護、修復和發展，其中包括布碌崙僅存的高地森林和唯一的湖泊。

萊昂利維基金會創始受託人懷特(Shelby White)在捐贈儀式上說，「展望公園是我童年的遊樂場。我們很高興這筆捐贈將有助於確保一代又一代的孩子們能夠繼續體驗布碌崙這座壯麗公園的奇妙和自然之美」。

這筆捐贈將用於資助四名新的生態區園丁在展望公園工作，他們將在公園的兩個關鍵區域，公園東南角圍繞湖泊的26畝林地峽谷和湖濱區工作。展望公園有多個生態區，目前雇佣了七名生態區園丁，以滿足各生態區的不同需求。

2024年11月，展望公園峽谷區的一場二級火災毀滅了面積達兩畝的林地峽谷。今年秋季，公園員工和義工計畫種植3000株植物和灌木，恢復這片林地的生機。

「布碌崙的樹冠是我們現代的教堂，即使身處美國最繁忙的城市中心，也能讓城市居民重新與大自然連結起來」，展望公園聯盟主席摩納哥(Morgan Monaco)說，「它對適用氣候變化、公眾健康和維持生物多樣性至關重要，這份捐贈將確保我們傳承這一寶貴遺產」。