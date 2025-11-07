亞美聯盟執行總監陳文心：亞裔選民最關注經濟與就業

亞美聯盟5日公布2025年紐約市選舉的「亞裔選民出口民調」，揭示了亞裔社區的投票趨勢。圖為聯盟執行總監陳文心在今年的亞美聯盟傳承貢獻獎致詞。(亞美聯盟提供)

亞美聯盟(AAF)5日公布了紐約市選舉的「亞裔 選民出口民調」，揭示了亞裔社區的投票 趨勢。執行總監陳文心(Catherine Chan)同日接受世報專訪指出，盡管亞裔內部文化、語言與背景多元，但在選舉中關心的議題卻一致，遠比黨派和族裔的差異更具決定性。

陳文心說，此次選舉最顯著的啟示是，亞裔選民的投票行為持續由議題而非黨派主導。高達半數的亞裔受訪者表示，「經濟問題與就業」是他們最關心的議題。

在去年總統大選中投票給川普的亞裔選民中，有20%在這次市長選舉中轉投曼達尼。陳文心表示，「這完全在意料之中。亞裔選民受福利削減影響頗深，例如白卡(Medicaid)和糧食券(SNAP)等，選民們在尋求能夠滿足他們迫切需求的官員。」

「亞裔」概念下的多元族群特性，常引發選民代表性的爭論。部分華人 選民認為，「亞裔選民」的總體概念籠統，無法代表華人立場。對此，陳文心指出，此次民調樣本中約有半數是華人選民，其中42%投票給了曼達尼，48%投票給了對手葛謨。

陳文心坦言，42%的比例可能低於某些南亞裔區，但「並非顯著更低」，且與全市50.4%的得票率相近。「在曼達尼和葛謨的支持者之間，華人內部的差異並不大。」

陳文心說，「泛亞裔選民聯盟」(Pan-Asian vVoters)象徵著一股更強大的政治力量，盡管亞裔社區內部存在文化和語言的多樣性，但在許多關鍵議題上都面臨著類似的挑戰。「對我們許多社區成員來說，可負擔性、租金負擔、公共安全和語言服務，這些是在整個泛亞裔社區中都非常一致的問題。」

陳文心以反亞裔仇恨犯罪和小商業為例說，「這些問題都不僅影響華人，在涉及南亞裔或阿拉伯裔等社區成員時也是如此。」陳文心認為，華人既要認識到源於自身身分的文化傳統和自豪感，但也要理解，政治機會與力量恰恰來自於跨族群和跨背景的共同努力。「即使我們的語言或原籍國不同，但在議程上卻都有相通之處。」

長久以來，外界常以為亞裔選民最在意教育與移民兩大議題，但此次民調結果直接推翻了這一刻板印象。這兩項都未擠進前五大關注之列。

隨著曼達尼宣布交接團隊、市府人事布局即將展開，亞美聯盟公布的這份民調，也向新政府清楚傳達了亞裔選民的優先訴求。經濟與就業居首，其次依序為公共安全、民主、住房與醫療，而並非傳統的教育議題。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：