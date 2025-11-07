首屆無障礙旅遊會議 亞裔倡議者訴心聲
隨著紐約市每年吸引逾6500萬名遊客來訪，如何讓行動不便、視障與神經多樣性旅客也能平等享受城市資源，成為觀光與文化產業的新課題。皇后區經濟發展局(QEDC)與「Accessible Travel NYC」6日於皇后區區公所舉辦首屆「紐約無障礙旅遊會議」 (NYATC)，邀集市府、文化機構與身障倡議者共商打造更友善城市的策略。
紐約亞裔身障倡議者謝安(Xian Horn)以自身腦性麻痺的生命經驗指出，所謂「無障礙」不僅是坡道與電梯的問題，更是城市是否能以尊重與理解回應每一個人的差異。她提到曾參加一場殘障議題國際會議，住宿飯店竟僅備有一台輪椅且標示「僅供緊急使用」。當她詢問是否能短暫借用時，飯店員工起初拒絕，直到她反問「這合法嗎？」才改口同意。
她也談到在機場被交通安全管理局(TSA)誤認為攜帶登山杖，而要求沒收其行動輔具的經歷。她說，這一事件後經媒體報導才獲得道歉，並指出類似案例仍時有發生。
會議期間，市府與文化機構也介紹了多項正在推動的無障礙措施。布碌崙植物園(Brooklyn Botanic Garden，BBG)詮釋與展覽總監費莫伊爾(Kate Fermoile)表示，園區建於百年前，早期設計幾乎未考量無障礙需求，自2018年起園方透過聯邦博物館與圖書館服務研究院(IMLS)補助，展開全園改造，包括增設觸覺地圖、助聽系統與無障礙步道，並邀請身障倡議者、博物館專業人員組成顧問小組，每年多次「審視」服務品質。園方也製作影片與教材，訓練員工如何接待視障者、使用導盲犬或行為差異訪客。
紐約植物園(New York Botanical Garden)代表維克斯(James Vickers)則分享園方因應遊客反映，開辦「感官友善場次」的經驗。園方在假日火車展期間調整燈光與音量、設置安靜區，並為員工提供神經多樣性訪客應對訓練。「有家長告訴我，那是孩子第一次在公共空間感到真正被歡迎。」他說，這份回饋讓他們決定將活動常態化，「從解決問題轉向建立關係，這才是包容的力量」。
上一則
華埠警民會：已沒收堅尼路數千件仿品
下一則
FB留言