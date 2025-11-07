我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

首屆無障礙旅遊會議 亞裔倡議者訴心聲

記者高雲兒╱紐約報導
在「行動不便旅客的聲音」的座談中，謝安(中)以自身腦性麻痺的生命經驗指出，所謂「無障礙」不僅是坡道與電梯的問題。(記者高雲兒╱攝影)
在「行動不便旅客的聲音」的座談中，謝安(中)以自身腦性麻痺的生命經驗指出，所謂「無障礙」不僅是坡道與電梯的問題。(記者高雲兒╱攝影)

隨著紐約市每年吸引逾6500萬名遊客來訪，如何讓行動不便、視障與神經多樣性旅客也能平等享受城市資源，成為觀光與文化產業的新課題。皇后區經濟發展局(QEDC)與「Accessible Travel NYC」6日於皇后區區公所舉辦首屆「紐約無障礙旅遊會議」 (NYATC)，邀集市府、文化機構與身障倡議者共商打造更友善城市的策略。

紐約亞裔身障倡議者謝安(Xian Horn)以自身腦性麻痺的生命經驗指出，所謂「無障礙」不僅是坡道與電梯的問題，更是城市是否能以尊重與理解回應每一個人的差異。她提到曾參加一場殘障議題國際會議，住宿飯店竟僅備有一台輪椅且標示「僅供緊急使用」。當她詢問是否能短暫借用時，飯店員工起初拒絕，直到她反問「這合法嗎？」才改口同意。

她也談到在機場被交通安全管理局(TSA)誤認為攜帶登山杖，而要求沒收其行動輔具的經歷。她說，這一事件後經媒體報導才獲得道歉，並指出類似案例仍時有發生。

會議期間，市府與文化機構也介紹了多項正在推動的無障礙措施。布碌崙植物園(Brooklyn Botanic Garden，BBG)詮釋與展覽總監費莫伊爾(Kate Fermoile)表示，園區建於百年前，早期設計幾乎未考量無障礙需求，自2018年起園方透過聯邦博物館與圖書館服務研究院(IMLS)補助，展開全園改造，包括增設觸覺地圖、助聽系統與無障礙步道，並邀請身障倡議者、博物館專業人員組成顧問小組，每年多次「審視」服務品質。園方也製作影片與教材，訓練員工如何接待視障者、使用導盲犬或行為差異訪客。

紐約植物園(New York Botanical Garden)代表維克斯(James Vickers)則分享園方因應遊客反映，開辦「感官友善場次」的經驗。園方在假日火車展期間調整燈光與音量、設置安靜區，並為員工提供神經多樣性訪客應對訓練。「有家長告訴我，那是孩子第一次在公共空間感到真正被歡迎。」他說，這份回饋讓他們決定將活動常態化，「從解決問題轉向建立關係，這才是包容的力量」。

皇后區經濟發展局(QEDC)與「Accessible Travel NYC」6日...
皇后區經濟發展局(QEDC)與「Accessible Travel NYC」6日於皇后區區公所舉辦首屆「紐約無障礙旅遊會議」 (NYATC)，邀集市府、文化機構與身障倡議者共商打造更友善城市的策略。(記者高雲兒╱攝影)

植物園 皇后區 觀光

上一則

華埠警民會：已沒收堅尼路數千件仿品

下一則

亞美聯盟執行總監陳文心：亞裔選民最關注經濟與就業
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

大西洋地鐵總站推77歲老人落軌 皇后區男子遭判13年

大西洋地鐵總站推77歲老人落軌 皇后區男子遭判13年
步上叔叔安德魯王子的後塵？哈利王子恐遭威廉拔爵位

步上叔叔安德魯王子的後塵？哈利王子恐遭威廉拔爵位
大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過

大埃及博物館蓋20年終於開幕 這些亮點不能錯過
葛謨拿下華人票倉 高投票率凸顯華裔開始關注政治

葛謨拿下華人票倉 高投票率凸顯華裔開始關注政治

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切