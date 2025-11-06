紐約市警局長 願留任與曼達尼共事

進步派警政觀將入主紐約市政廳，市警局長蒂池(右)願留任與曼達尼共事。(記者劉梓祁／攝影)

據「彭博社」(Bloomberg)引述知情人士消息，紐約市 警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)願意在進步派新任紐約市長曼達尼 (Zohran Mamdani)領導下繼續留任，但前提是她能獲得保證，可延續現有的治安方針與改革計畫。

報導指出，蒂池並未公開回應曼達尼上月底宣布願意留任自己的決定，但在私下談話中，她曾表示若要繼續擔任職務，需確保能繼續推動降低犯罪率的工作。蒂池透過聲明回覆外界詢問時強調，「我多次表明，警察局長不應直接介入或被視為介入選舉政治」。

曼達尼4日成為紐約市史上第一位穆斯林市長、第一位南亞裔市長，也是百餘年來最年輕的市長。然而，他主張警察制度改革，並計畫調整部分警局職能。因此其決定續留蒂池，亦令外界關注雙方能否共事。

競選期間，曼達尼曾因批評警局「種族歧視 、反酷兒」而道歉。5日，市消防局長(FDNY) 塔克(Robert Tucker)致函現任市長亞當斯(Eric Adams)表示將於曼達尼上任前辭職，此舉與曼達尼反對以色列的立場有關。

5日上午，曼達尼在皇后區以1964年世界博覽會象徵「地球儀(Unisphere)」為背景舉行的記者會上，重申將邀請蒂池留任。他表示，「我已明確表達了留任局長蒂池的意願」。

被視為優秀技術官僚的蒂池自去年底接掌警局後，成功穩定高層人事、提振士氣，並讓今年除強姦案外，各主要類別犯罪均下滑，槍擊事件更降至歷史最低水平。

盡管如此，曼達尼的決定仍面臨質疑，因蒂池曾批評刑事司法改革導致犯罪上升。曼達尼現為州眾議員，曾支持保釋制度改革。作為市長，他希望解散市警下屬的「戰略應變組」(Strategic Response Group)，該小組主要應對包括示威在內的突發事件。

現年44歲的蒂池出身紐約知名富商家族，擁有哈佛大學法學與工商管理雙學位。她未曾擔任制服警員，但早年在市警反恐部門開始職涯，後歷任多個市府職位，包括市清潔局(DSNY)局長。