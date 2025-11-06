我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

紐約市警局長 願留任與曼達尼共事

記者劉梓祁／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
進步派警政觀將入主紐約市政廳，市警局長蒂池(右)願留任與曼達尼共事。(記者劉梓祁／攝影)
進步派警政觀將入主紐約市政廳，市警局長蒂池(右)願留任與曼達尼共事。(記者劉梓祁／攝影)

據「彭博社」(Bloomberg)引述知情人士消息，紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)願意在進步派新任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)領導下繼續留任，但前提是她能獲得保證，可延續現有的治安方針與改革計畫。

報導指出，蒂池並未公開回應曼達尼上月底宣布願意留任自己的決定，但在私下談話中，她曾表示若要繼續擔任職務，需確保能繼續推動降低犯罪率的工作。蒂池透過聲明回覆外界詢問時強調，「我多次表明，警察局長不應直接介入或被視為介入選舉政治」。

曼達尼4日成為紐約市史上第一位穆斯林市長、第一位南亞裔市長，也是百餘年來最年輕的市長。然而，他主張警察制度改革，並計畫調整部分警局職能。因此其決定續留蒂池，亦令外界關注雙方能否共事。

競選期間，曼達尼曾因批評警局「種族歧視、反酷兒」而道歉。5日，市消防局長(FDNY) 塔克(Robert Tucker)致函現任市長亞當斯(Eric Adams)表示將於曼達尼上任前辭職，此舉與曼達尼反對以色列的立場有關。

5日上午，曼達尼在皇后區以1964年世界博覽會象徵「地球儀(Unisphere)」為背景舉行的記者會上，重申將邀請蒂池留任。他表示，「我已明確表達了留任局長蒂池的意願」。

被視為優秀技術官僚的蒂池自去年底接掌警局後，成功穩定高層人事、提振士氣，並讓今年除強姦案外，各主要類別犯罪均下滑，槍擊事件更降至歷史最低水平。

盡管如此，曼達尼的決定仍面臨質疑，因蒂池曾批評刑事司法改革導致犯罪上升。曼達尼現為州眾議員，曾支持保釋制度改革。作為市長，他希望解散市警下屬的「戰略應變組」(Strategic Response Group)，該小組主要應對包括示威在內的突發事件。

現年44歲的蒂池出身紐約知名富商家族，擁有哈佛大學法學與工商管理雙學位。她未曾擔任制服警員，但早年在市警反恐部門開始職涯，後歷任多個市府職位，包括市清潔局(DSNY)局長。

曼達尼 紐約市 種族歧視

上一則

莊文怡連任 南布碌崙47區首見女議員

下一則

香港移民黃友興 當選紐約市議員
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市警局長稱願留任與曼達尼共事

紐約市警局長稱願留任與曼達尼共事
曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴

曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴
民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮

民主黨版川普？曼達尼非美國出生 無緣白宮
民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢

民主黨左翼新星當選紐約市長 川普批共產主義經濟噩夢

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽