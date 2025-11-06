李文當選紐約市主計長 民主黨鞏固政治版圖

現任曼哈頓區長李文高票當選下任市主計長，他留下的職位空缺將由同為民主黨人的現任州參議員霍曼接任。(記者許君達／攝影)

紐約市2025年地方選舉結果公布，除曼達尼(Zohran Mamdani)勝選市長外，民主黨 人也占據了全部重要公職。其中市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)連任，現任曼哈頓 區長李文(Mark Levine)當選市主計長。

根據市選舉委員會計票結果，威廉姆斯獲得72.72%選票，李文亦以74.92%的得票率輕鬆戰勝兩名對手。李文留下的曼哈頓區長一職，則由民主黨籍現任州參議員霍曼(Brad Hoyman-Sigal)接替，霍曼的得票率高達80.68%。另外四區區長則均由現任者以巨大優勢勝選連任。

在司法方面，面臨改選的現任曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)和布碌崙(布魯克林)地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)均連任。其中白艾榮得票率達73.75%，蔣莎樂則在無人挑戰勝選。此外，華裔 法官王怡芳(Frances Wang)當選皇后區州高等法院法官，陳靄琪(Janice Chen)和朱治國(Sheridan Chu)分別當選布碌崙和皇后區民事法院法官。

在市議員選舉中，代表曼哈頓華埠的現任民主黨籍議員馬泰(Christopher Marte)獲得71.73%選票，戰勝華裔共和黨對手丘海倫；華裔議員黃敏儀和莊文怡均輕鬆勝選。第30選區華裔民主黨籍候選人黃友興以53.95%的得票率戰勝對手；而在白石(Whitestone)與大學點(College Point)所在的第19選區，民主黨籍華裔候選人趙榮光獲得42.06%選票，不敵其現任對手帕拉迪諾(Vickie Paladino)。在全部51席市議員中，布朗士第13選區共和黨籍市議員瑪莫拉托(Kristy Marmorato)為唯一連任失敗者。

在選票背面的公投中，選民贊同了四條市憲章修正提案，這些提案均旨在解除新住房開發的制度束縛，促進建案加速獲批。不過市議會指責選民對這四項提案的首肯是受到了現任市長亞當斯(Eric Adams)的誤導。而旨在改變紐約市單數年選舉的公投提案被否決，這意味著未來的紐約地方選舉仍將維持現有的周期不變，不會與總統和國會選舉合併進行。