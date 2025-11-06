曼達尼效應 富人逃離市區 郊區房產掀競購潮

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
曼達尼當選紐約市長後，一些人開始考慮賣掉紐約市的房屋，搬往郊區。圖為皇后區的一處房屋掛牌求售。(記者唐典偉／攝影)
曼達尼當選紐約市長後，一些人開始考慮賣掉紐約市的房屋，搬往郊區。圖為皇后區的一處房屋掛牌求售。(記者唐典偉／攝影)

隨著紐約市長選舉落幕，市內最富裕居民的焦慮情緒也正悄悄改變高端房地產市場的版圖，甚至蔓延至郊區地帶。由於準市長曼達尼(Zohran Mamdani)承諾推動廣泛的稅制與住房改革將針對城市內的億萬富翁，郊區的房地產仲介表示，他們正在目睹顯著的情緒與交易轉變。房仲指出，在威徹斯特郡(Westchester County)、新澤西北部以及康乃狄克州的費爾菲爾德郡(Fairfield County)，許多富裕的紐約客正加快腳步在曼達尼政策生效前搶先購屋。

曼達尼計畫對年收入超過100萬元的紐約客徵收額外2%的市稅，他的競選團隊估算可每年籌得40億元，用於早期托育、公共住房等。此政策也連帶造成房地產市場的變化，這股購屋熱潮蔓延之廣，甚至讓當地仲介為其取了「曼達尼效應」一詞。許多來自曼哈頓與布碌崙(布魯克林)的高資產買家更是不看房就出價，動輒高於開價數10萬元，只為搶在競爭者之前成交。「感覺就像疫情時期重演，但更急迫。」

UNMB房屋貸款公司地區副總裁費雪(Mark S. Fisher)表示，「曼達尼勝選正推動距紐約市通勤距離內的郊區市場需求暴漲，康州的格林威治(Greenwich)、達里恩(Darien)與新迦南(New Canaan)等地房價皆迅速攀升，因為高收入買家希望在可能的加稅與政策變動之前遷出城市」。

根據Compass房地產經紀人查克與希斯・哈里森(Zach and Heather Harrison)統計，威徹斯特郡的待售房屋數量較去年同期增加約15%，而平均看房數量自夏季中期以來增加25%。查克・哈里森更指出，「我們現在看到的競價戰動輒達數百萬元」。

房仲公司盧西克(Lucyk)團隊近期處理的兩筆交易中，一間位於費爾勞恩(Fair Lawn)的房產以高於開價8%售出，另一間位於雪松林(Cedar Grove)的房屋更吸引多達17組競爭買家。「庫存緊張，再加上政治氣氛緊繃，讓人們更快出手，抵押貸款利率下降更火上加油」。

由於準市長曼達尼(Zohran Mamdani)承諾推動廣泛的稅制與住房改革將針...
由於準市長曼達尼(Zohran Mamdani)承諾推動廣泛的稅制與住房改革將針對城市內的億萬富翁，郊區的房地產仲介表示許多富裕的紐約客正加快腳步在政策生效前搶先購屋。圖為曼達尼開票派對上的演說畫面。(記者馬璿／攝影)

