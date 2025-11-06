曼達尼效應 富人逃離市區 郊區房產掀競購潮
隨著紐約市長選舉落幕，市內最富裕居民的焦慮情緒也正悄悄改變高端房地產市場的版圖，甚至蔓延至郊區地帶。由於準市長曼達尼(Zohran Mamdani)承諾推動廣泛的稅制與住房改革將針對城市內的億萬富翁，郊區的房地產仲介表示，他們正在目睹顯著的情緒與交易轉變。房仲指出，在威徹斯特郡(Westchester County)、新澤西北部以及康乃狄克州的費爾菲爾德郡(Fairfield County)，許多富裕的紐約客正加快腳步在曼達尼政策生效前搶先購屋。
曼達尼計畫對年收入超過100萬元的紐約客徵收額外2%的市稅，他的競選團隊估算可每年籌得40億元，用於早期托育、公共住房等。此政策也連帶造成房地產市場的變化，這股購屋熱潮蔓延之廣，甚至讓當地仲介為其取了「曼達尼效應」一詞。許多來自曼哈頓與布碌崙(布魯克林)的高資產買家更是不看房就出價，動輒高於開價數10萬元，只為搶在競爭者之前成交。「感覺就像疫情時期重演，但更急迫。」
UNMB房屋貸款公司地區副總裁費雪(Mark S. Fisher)表示，「曼達尼勝選正推動距紐約市通勤距離內的郊區市場需求暴漲，康州的格林威治(Greenwich)、達里恩(Darien)與新迦南(New Canaan)等地房價皆迅速攀升，因為高收入買家希望在可能的加稅與政策變動之前遷出城市」。
根據Compass房地產經紀人查克與希斯・哈里森(Zach and Heather Harrison)統計，威徹斯特郡的待售房屋數量較去年同期增加約15%，而平均看房數量自夏季中期以來增加25%。查克・哈里森更指出，「我們現在看到的競價戰動輒達數百萬元」。
房仲公司盧西克(Lucyk)團隊近期處理的兩筆交易中，一間位於費爾勞恩(Fair Lawn)的房產以高於開價8%售出，另一間位於雪松林(Cedar Grove)的房屋更吸引多達17組競爭買家。「庫存緊張，再加上政治氣氛緊繃，讓人們更快出手，抵押貸款利率下降更火上加油」。
