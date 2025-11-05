市議員莊文怡爭取500萬 助布碌崙科技高中翻新校舍

此次多用途媒體暨研究中心新構想擬整合學生會空間、圖書館延伸、演講與活動場域，設計可容納500人以上活動講座、配備影音設備與移動式家具，以打造兼具學習、聚會與休憩功能的新學習重心。(取自布碌崙科技高中校友基金會網站)

第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日為布碌崙 (布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech High)爭取500萬元經費，用以翻修其目前作為儲藏空間使用的建築「鑄造廠」(The Foundry)，經費挹注後，校方將改建此樓為多功能媒體與研究中心。

莊文怡表示，打造一個能夠啟發每位孩子、並讓他們在多年後仍心繫母校的教育體系，是邁向更美好紐約市未來的關鍵。(莊文怡辦公室提供)

根據布碌崙科技高中校友基金會(Brooklyn Tech Alumni Foundation)網站的募款網頁指出，為該新研究中心籌集的資金將用於所有建築系統的照明、暖氣和空調設備，新地板和牆壁的材料，以及擬建空間所需的新設備和家具等現代化改造。過去該鑄造廠曾為砂鑄與金屬加工課程使用，已長期閒置，目前僅作為儲藏空間。該區域高達三層樓窗戶與天窗設計營造出玻璃穹頂般的採光效果。

此次多用途媒體暨研究中心新構想擬整合學生會空間、圖書館延伸、演講與活動場域，設計可容納500人以上活動講座、配備影音設備與移動式家具，以打造兼具學習、聚會與休憩功能的新學習重心。

校友基金會亦致信感謝莊文怡，校友基金會執行董事烏奇(Courtney J. Ulrich)，指出莊文怡的倡議「幫助重塑布碌崙的STEM教育未來」，並強調她在推動教育機會與確保學生獲得成功所需資源方面的角色。

莊文怡表示，打造一個能夠啟發每位孩子、並讓他們在多年後仍心繫母校的教育體系，是邁向更美好紐約市 未來的關鍵。「布碌崙科技高中展現了當社區團結合作時，我們的公立學校能達到的最佳成果。我為能支持我們的學生、教師與校友而感到驕傲，正是他們不斷啟發下一代的領袖。」