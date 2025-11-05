我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

市議員莊文怡爭取500萬 助布碌崙科技高中翻新校舍

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
此次多用途媒體暨研究中心新構想擬整合學生會空間、圖書館延伸、演講與活動場域，設計可容納500人以上活動講座、配備影音設備與移動式家具，以打造兼具學習、聚會與休憩功能的新學習重心。(取自布碌崙科技高中校友基金會網站)
此次多用途媒體暨研究中心新構想擬整合學生會空間、圖書館延伸、演講與活動場域，設計可容納500人以上活動講座、配備影音設備與移動式家具，以打造兼具學習、聚會與休憩功能的新學習重心。(取自布碌崙科技高中校友基金會網站)

第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日為布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech High)爭取500萬元經費，用以翻修其目前作為儲藏空間使用的建築「鑄造廠」(The Foundry)，經費挹注後，校方將改建此樓為多功能媒體與研究中心。

莊文怡表示，打造一個能夠啟發每位孩子、並讓他們在多年後仍心繫母校的教育體系，是邁...
莊文怡表示，打造一個能夠啟發每位孩子、並讓他們在多年後仍心繫母校的教育體系，是邁向更美好紐約市未來的關鍵。(莊文怡辦公室提供)

根據布碌崙科技高中校友基金會(Brooklyn Tech Alumni Foundation)網站的募款網頁指出，為該新研究中心籌集的資金將用於所有建築系統的照明、暖氣和空調設備，新地板和牆壁的材料，以及擬建空間所需的新設備和家具等現代化改造。過去該鑄造廠曾為砂鑄與金屬加工課程使用，已長期閒置，目前僅作為儲藏空間。該區域高達三層樓窗戶與天窗設計營造出玻璃穹頂般的採光效果。

此次多用途媒體暨研究中心新構想擬整合學生會空間、圖書館延伸、演講與活動場域，設計可容納500人以上活動講座、配備影音設備與移動式家具，以打造兼具學習、聚會與休憩功能的新學習重心。

校友基金會亦致信感謝莊文怡，校友基金會執行董事烏奇(Courtney J. Ulrich)，指出莊文怡的倡議「幫助重塑布碌崙的STEM教育未來」，並強調她在推動教育機會與確保學生獲得成功所需資源方面的角色。

莊文怡表示，打造一個能夠啟發每位孩子、並讓他們在多年後仍心繫母校的教育體系，是邁向更美好紐約市未來的關鍵。「布碌崙科技高中展現了當社區團結合作時，我們的公立學校能達到的最佳成果。我為能支持我們的學生、教師與校友而感到驕傲，正是他們不斷啟發下一代的領袖。」

根據布碌崙科技高中2024年的註冊數據指出，該校共有60%、近3500名亞裔學生，是紐約市八所特殊高中擁有最多亞裔學生的學校。

第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日為布碌崙(布魯克林)科技高...
第43選區市議員莊文怡(Susan Zhuang)近日為布碌崙(布魯克林)科技高中(Brooklyn Tech High)爭取500萬元經費，用以翻修其目前作為儲藏空間使用的建築「鑄造廠」。(莊文怡辦公室提供)

布碌崙 亞裔 紐約市

上一則

紐約市長選舉 法拉盛、曼哈頓、布碌崙3大華社出現投票人潮

下一則

新聞觀察／被忽略的推力：Z世代的孤獨如何讓曼達尼崛起
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市長選舉 法拉盛、曼哈頓、布碌崙3大華社出現投票人潮

紐約市長選舉 法拉盛、曼哈頓、布碌崙3大華社出現投票人潮
紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張

紐約首家數字貨幣餐廳 「喜宴酒樓」布碌崙開張
糧食券未恢復 紐約市食品救濟站湧人潮

糧食券未恢復 紐約市食品救濟站湧人潮
紐約客談／市長之爭聚焦民主黨新舊勢力 投票率飆升

紐約客談／市長之爭聚焦民主黨新舊勢力 投票率飆升

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
風靡全球的珍珠奶茶雖在全美相當受歡迎，但一項最新調查顯示該項飲品恐暗藏健康風險。(記者曹馨元╱攝影)

珍珠奶茶檢出鉛 專家籲勿每日飲用

2025-10-28 06:33
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47

超人氣

更多 >
白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像

白蛋和棕蛋哪一個更有營養？真相超乎你想像
屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」

屬蛇留意健康 4生肖11月氣場轉折「沉澱後迎高峰」
曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄

曼達尼勝選紐約市長 創多項紀錄
不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉

不只稀土 中國還有「這3種」領域能掐住美國咽喉
太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外

太瘋狂 健保暴漲六倍 加州夫妻放棄保險、移居海外