大型計畫通過 長島市迎1.5萬新宅

記者戴慈慧／紐約報導
長島市「OneLIC社區計畫」示意圖，重劃範圍涵蓋皇后區河濱地帶至皇后橋公屋一帶，包含Vernon大道與44大道交界多個開發用地。市府預計在此新增住宅、學校與公共空間。(圖載自 OneLIC Neighborhood Planning 報告書)
長島市「OneLIC社區計畫」示意圖，重劃範圍涵蓋皇后區河濱地帶至皇后橋公屋一帶，包含Vernon大道與44大道交界多個開發用地。市府預計在此新增住宅、學校與公共空間。(圖載自 OneLIC Neighborhood Planning 報告書)

紐約市議會土地使用委員會與分區暨特許委員會(Subcommittee on Zoning and Franchises)日前通過皇后區長島市(Long Island City)的大型重劃案「OneLIC社區計畫」(OneLIC Neighborhood Plan)，為該區帶來近1萬5000個新住宅單元，以及超過9億元的公共投資。

這項計畫預計將新增約1萬4700戶住宅，其中4350戶為永久可負擔住房，是皇后區規模最大、也是紐約市近年少見的「社區主導型」再開發案之一。市議會指出，OneLIC計畫歷經兩年多協商，最終方案整合了社區組織、居民、非營利機構與市政府的意見，試圖在開發與公平住房之間取得平衡。

代表長島市的市議員元在熙(Julie Won)表示，這是一次「由社區主導、由居民塑造」的規畫。

整體投資內容涵蓋住房、公屋整修、開放空間、交通與公共設施、新校設立及文化資金等多個層面。市府將撥款約1億200萬元，用於皇后橋公屋(Queensbridge Houses)的汙水系統與霉菌整治；近1億元投入皇后區大橋(Queensboro Bridge)橋下及周邊開放空間改造，另有3000萬元用於皇后橋公園(Queensbridge Park)翻新；約3億1000萬元將興建兩所小學並預留校地，以紓解學位短缺；另撥款約6000萬元改善44大道、21街與41大道等主要道路，提升行人與車輛安全。

市議會發言人表示，OneLIC計畫將為皇后區帶來「長期且可追蹤」的公共投資。市府擬從明年起推出線上透明追蹤系統，每半年更新一次項目進度與支出。

亞裔與新移民家庭而言，長島市是近年來熱門的居住選擇之一。新計畫中新增的可負擔住房與教育資源，預期將對華人家庭產生實質影響。據市府統計，長島市亞裔人口約占總居民的18%，多為新移民與年輕家庭，對住房與學校資源需求強烈。

市府預計，該案將於年底前提交全體市議會最終表決，若通過，長島市的重畫與基礎建設將於2026年起陸續啟動，並預計在未來十年內逐步完成，為皇后區帶來新一波城市更新與社區轉型契機。

