紐約親子互助會家庭日 享受秋日喜悅

記者胡聲橋／紐約報導
紐約親子互助會舉辦日落公園萬聖節家庭日活動。(親子互助會提供)
紐約親子互助會舉辦日落公園萬聖節家庭日活動。(親子互助會提供)

由紐約親子互助會主辦的日落公園萬聖節家庭日活動，日前在布碌崙(布魯克林)熱鬧舉行。活動除讓兒童挑選南瓜、蘋果和橘子外，還有兒童手工和舞蹈表演等，各族裔家長和孩子樂在其中，共同享受秋日的喜悅。

活動當天陽光明媚，公園裡歡聲笑語。主辦方在現場準備了300個南瓜、200個蘋果與200個橘子，孩子們可以自由揀選節日禮物。

除了南瓜彩繪和親子手工藝區，活動還安排了熱力四射的Zumba舞蹈表演，帶動在場的大人、小孩一起搖擺。市議員阿維萊斯(Alexa Avilés)也到場與大家一同起舞，並鼓勵居民「無論工作多忙，都要記得照顧好自己的身體」。

當天，不同族裔、不同文化背景的家庭齊聚一堂，孩子們在音樂和笑聲中自由玩耍，家長們彼此交流，現場井然有序。親子互助會負責人黃妮可表示，她希望透過這樣的社區活動，讓居民在歡樂中互相了解，拉近彼此距離，讓多元文化在社區中相互融合、共同成長。

本次活動得到日落公園商改區(Sunset Park BID)、市議員阿維萊斯辦公室、布碌崙地區檢察官蔣沙樂辦公室以及多家社區機構的大力協助。親子互助會還特別感謝所有義工和合作夥伴的傾力支持，讓這次活動能得以順利舉行。

紐約親子互助會舉辦日落公園萬聖節家庭日活動。(親子互助會提供)
紐約親子互助會舉辦日落公園萬聖節家庭日活動。(親子互助會提供)

親子 南瓜 日落公園

