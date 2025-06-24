100℉高溫來襲 州勞工廳發布戶外工作指南

極端高溫來襲，州勞工廳發布室外工作防暑指南，但走街串巷的清潔工人，很難完全按照指南的要求避暑。他呼籲華埠沿街商戶盡可能為有需求的工人提供些便利，但不要「過度熱情」地送他們飲料等有價商品。(陳作舟提供)

紐約地區從22日起收到國家氣象服務局(NWS)的極端高溫預警，預計在連續三天之內，最高氣溫均將超過華氏90度，並伴以較高的濕度。而根據天氣預報，紐約市 24日最高氣溫還講突破100度。在極端高溫下，紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日宣布全州32個郡進入極端天氣緊急狀態，州勞工廳23日也針對室外工作者發布了高溫應對指南。

指南稱，根據聯邦標準，當熱指數(體感溫度)達到華氏80度及以上時，工作場所發生高溫相關疾病和傷害的風險會顯著增加。而在本輪熱浪天氣中，紐約市室外的熱指數可達華氏100度。根據指南的建議，雇主在高溫天氣下必須為工人提供充足的飲用水，室外工作者每小時需要攝入32盎司冰涼的水；工人還需要得到充足的休息時間，在體感溫度達到華氏100度時，每工作一小時須提供15分鐘休息時間，室外工作者的工作地點也須盡可能靠近擁有製冷設施的場所。此外，指南還要求雇主提供有效的防暑知識培訓，並制訂相關應急預案。

然而根據部分用工方的反饋，指南中的要求在實踐中恐沒有條件全數實現。

位於曼哈頓的華埠 商業改進區(Chinatown BID)承擔著華埠和小義大利部分商業區的街道清潔任務，除清理垃圾桶外，還負責清洗地面、處理塗鴉以及打掃被違規丟棄在街道上的垃圾。執行總監陳作舟介紹，商改區清潔工人的常規巡街路線總和超過10哩，相當於從華埠到法拉盛的路程，而每組工人在每天的八小時工作中，最少需要完成兩次巡街，僅午餐時間能回到位於麥地臣街(Madison St.)49號的休息室享受冷氣。他透露，這份工作以前曾有不少華人 在做，但由於太辛苦，現在連一向被認為肯吃苦耐勞的華人都很少願意從事。

陳作舟表示，清潔工人的工作性質決定，他們必須一直在戶外移動，無法常駐在休息室附近的地方駐點工作，別說空調，連上廁所都成問題。因此，他呼籲華埠的商戶在途徑門前的清潔工人需要使用廁所或冷氣時，盡可能為他們提供些便利，也不要對在陰影下暫避陽光的工人過度苛責。不過，陳作舟也強調，根據規定，工人不得接受任何免費贈送，因此商戶們僅略開方便之門即可，也無需「過度熱情」。