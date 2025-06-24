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霍楚擬建零排放核電廠 令上州找地

記者曹馨元／紐約報導
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紐約州長霍楚宣布，已指示州電力局在紐約上州尋找合適地址，以興建一座零排放先進核電廠。(圖片由霍楚辦公室提供)
紐約州長霍楚宣布，已指示州電力局在紐約上州尋找合適地址，以興建一座零排放先進核電廠。(圖片由霍楚辦公室提供)

紐約州霍楚(Kathy Hochul)23日宣布，已指示州電力局(New York Power Authority)在紐約上州尋找合適地址，以興建一座零排放先進核電廠。此舉旨在協助紐約州建立穩定且可負擔的電力系統，並為實現清潔能源經濟提供零排放電力。

隨著紐約州多座化石燃料發電廠關閉，州內亟需增加新的清潔電力資源，以因應新興產業、建築電氣化及電動車快速普及所帶來的大量用電需求。霍楚表示，先進核電廠將成為紐約可再生能源布局的重要部分，並指出，新核電廠的發電量足以供應約100萬戶家庭。

「如果我們在未來十年內無法增加供電量，紐約恐將面臨多地輪流停電的局面。」霍楚說，「我們必須大幅提升電力供應，而核能是目前最具效力的科技」。她同時指出，新核電廠也將有助於穩定居民電費。

2021年，位於威徹斯特郡的印第安角(Indian Point)核電廠因汙染哈德遜河的環保爭議而退役；該核電廠過去曾供應紐約市約四分之一的電力。此後，州府一直難以填補電力缺口，導致依賴高污染化石燃料發電廠的用電比例加重。

根據能源部資料，核能發電的可靠性幾乎是天然氣、風能與太陽能發電的兩倍。然而，核電廠擴展速度卻相當緩慢，外界普遍關注核能安全、核廢料處理，以及高昂的前期建設成本。霍楚表示，計畫中的新核電廠將產生1吉瓦(gigawatt)電力；聯邦政府估計，建造同等規模的核電廠約需50億元。

自川普上任來，聯邦政府已全面暫停離岸風電新建許可；但目前，聯邦政府承諾將加速核電審批程序。

霍楚 紐約州 聯邦政府

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