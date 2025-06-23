第九届「振興杯」紐約九人排球邀請賽 競爭激烈精彩紛呈

第九届「振興杯」紐約九人排球邀請賽精彩瞬間。(記者胡聲橋╱攝影)

2025第九届「振興杯」紐約九人排球邀請賽6月22日在南布碌崙 (布魯克林)舉行。經過激烈爭奪，水步僑胞聯合總會隊、美西斗山隊、中美玻璃隊分獲男子青年組、中年組和元老組冠軍，松柏之家隊獲得女子青年組冠軍，少年組冠軍由皇佳商业银行隊奪得。

本次比賽由紐約華人文娛體育總會(華體會CASCSA)主辦，由布碌崙排協(BCVA)、松柏紐約發展公司和松柏之家社區服務中心協辦。今年共有36支球隊參賽，除了來自大紐約地區的眾多球隊外，還有來自波士頓的兩支球隊和來自舊金山 的三支球隊參賽，另外還有來自多倫多、洛杉磯和華盛頓的多名球員以個人身分參賽，參賽球員的總數達到了大約400人。

本次賽事安排在多處球場舉行，男子青年組、中年組和元老組的比賽在愛立信公園(Leif Ericson Park)的兩處球場開打；少年組和女子組的賽事則安排在布碌崙20大 道5800號的杜威高中(John Dewey High School)室內場舉行。

比賽原定22日早上8點開始，但由於天公不作美，下起了雨，室外場的比賽推遲到上午11時舉行，室內場的比賽從上午9時舉行，所有比賽到當天傍晚7時多全部結束。比賽期間，共有數千名觀眾前往各個賽場觀戰，欣賞精彩的賽事，給各自心儀的球隊加油助威，現場的氣氛非常熱烈。

最終，獲得男子青年組前三名分別是水步僑胞聯合總會隊、四九隊和美國斗山同鄉會隊；男子中年組前三名分別是美西斗山隊、明創櫥櫃隊和廣海隊；男子元老組前三名分別是中美玻璃隊、友聯隊和端芬隊；青年女子組前三名分別是松柏之家隊、布碌崙排協(BCVA)隊和友聯隊；少年組前三名分別是皇佳商业银行隊、布碌崙排協隊和友聯隊。

華體會會長趙立衍說，本次比賽得以圓滿舉行，他要感謝各方的大力支持和協助，他特別要感謝義工們不辭辛苦地忙前忙後，保證比賽順利進行。他希望以後的比賽更精彩，有更多人參與，使美國華社的排球文化代代相傳。