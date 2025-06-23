法拉盛2歹徒入室搶劫 老夫婦遭勒脖毆打

法拉盛近期入室搶劫案頻傳。圖為18日入室搶劫案嫌疑人照片。(市警局提供)

皇后區法拉盛 日前發生一起入室搶劫案，兩名男子強行破門進入一戶民宅，對屋內兩名長者施以拳打與勒頸後搶走現金，警方目前正追查犯嫌行蹤，並公布監視畫面徵求線索。

根據市警109分局報告，案發時間為18日凌晨3時許，地點位於三福大道(Sanford Ave.)與大學點 大道(College Point Blvd.)一帶。一對年長夫妻在家中時，兩名身分不明男子破壞前門闖入住宅。

警方表示，兩名嫌犯進入後，對屋內70歲女性進行勒頸攻擊，並拳打65歲男性。施暴後，兩人從女受害者身上奪走約700元現金，又從男受害者身上搶走50元，隨後步行逃離現場，去向不明。

兩名受害者頸部與頭部均出現明顯瘀傷與疼痛，但拒絕當場接受醫療人員治療。警方未發現嫌犯攜帶其他武器，住宅內部無進一步損毀情況。

法拉盛與白石鎮近日接連發生入室搶劫與盜竊案件，包括6日白天嫌犯破壞門鎖闖入住宅，以及9日兩人假扮送貨員持槍搶劫民宅，事件引發社區對居家安全的關注。市議員帕拉迪諾(Vickie Paladino)表示，近期類案頻傳，並支持居民在合法範圍內持槍自衛，其辦公室可協助申辦相關證照。

警方呼籲民眾若看到與照片中特徵相符人士，請立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站 www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，亦可使用止罪應用程式「CS-NYC」提供線索，所有消息來源將絕對保密。