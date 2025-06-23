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川普炸伊朗核設施 紐約警戒、反戰聲起

記者曹馨元╱紐約報導
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22日下午，多個左派反戰與民權組織召集示威遊行活動，數百人走上曼哈頓時報廣場街頭，高喊「別碰伊朗人」、「停止戰爭」等口號。(圖片來自People's Forum官方Instagram)
22日下午，多個左派反戰與民權組織召集示威遊行活動，數百人走上曼哈頓時報廣場街頭，高喊「別碰伊朗人」、「停止戰爭」等口號。(圖片來自People's Forum官方Instagram)

總統川普21日轟炸伊朗三處關鍵核子設施，為防止潛在動亂，紐約市22日宣布提高安全警戒，並加強全市宗教與外交機構的維安部署。由於川普的行為未經國會批准，不僅遭在野黨質疑其合法性，也有數百人走上曼哈頓街頭，呼籲對伊朗停止攻擊。

盡管川普將此次針對伊朗主要核設施的空襲稱為「非常成功」，但事件的後續影響仍有待觀察。伊朗伊斯蘭革命衛隊(IRGC)透過官方聲明強烈譴責美國，稱美方為「恐怖主義國家」；並警告美國將因為對德黑蘭核設施的攻擊，招致「令人遺憾的回應」。

22日早間，紐約市長亞當斯(Eric Adams)與駐以色列、約旦、阿布達比及卡達的紐約市警聯絡官舉行簡報會議；他稍後證實，已下令於全市各宗教場所增加警力，特別關注伊朗裔族群聚居的社區。

紐約市警發布聲明指出，已針對當前局勢啟動應變計畫，並「出於高度謹慎」，於全市各宗...
紐約市警發布聲明指出，已針對當前局勢啟動應變計畫，並「出於高度謹慎」，於全市各宗教、文化及外交機構加派警力。圖為示意圖。(美聯社)

紐約市警(NYPD)也發布聲明指出，已針對當前局勢啟動應變計畫，並「出於高度謹慎」，於全市各宗教、文化及外交機構加派警力。

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)同日表示，州政府亦已啟動應對措施，並將持續接收情報簡報。她強調，目前尚無具體或可信的威脅，但州警與大都會運輸署(MTA)、港務局(Port Authority)均已加強反恐警戒，並與地方執法部門密切合作。

國會眾院少數黨領袖傑福瑞斯(Hakeem Jeffries)則嚴厲批評川普此舉未經國會授權，並質疑其合法性；「川普曾承諾為中東帶來和平，如今他食言了。戰爭風險已大幅上升，我為目前身處前線、被置於危險中的美軍官兵祈禱」。

22日下午，多個左派反戰與民權組織召集示威遊行活動，數百人走上曼哈頓時報廣場街頭，高喊「別碰伊朗人」、「停止戰爭」等口號；並高舉標語，指川普為「戰爭犯」。同一批抗議人士隨後行至位於上西區的聖約翰神明大教堂，慶祝先前被逮捕的哥倫比亞大學研究生哈利勒(Mahmoud Khalil)獲釋。

紐約市警發布聲明指出，已針對當前局勢啟動應變計畫，並「出於高度謹慎」，於全市各宗...
紐約市警發布聲明指出，已針對當前局勢啟動應變計畫，並「出於高度謹慎」，於全市各宗教、文化及外交機構加派警力。圖為示意圖。(美聯社)

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