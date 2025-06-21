中美商會辦選舉餐會 周克任新會長

紐約中美商會日前在法拉盛舉行第13屆會長選舉餐會，經全體會員一致通過，現任常務副會長周克全票當選新一屆會長。(周克提供)

紐約中美商會日前在法拉盛 舉行第13屆會長選舉餐會，經全體會員一致通過，現任常務副會長周克當選新一屆會長，將接棒江錦鑫，領導商會開啟新篇章。

當晚到場嘉賓包括現任會長江錦鑫、創會會長傅林敏芝、前任會長夏文龍、北美亞創會董事局主席張玉龍、常務副會長翁海東、常務副主席王雙、常務副會長施衛星、秘書長陳雪梅、辦公室主任黃阿丹，以及多位副會長及理事代表。

周克表示，感謝大家的信任與支持，未來將以務實態度帶領團隊努力工作，延續歷屆會長的傳統，並持續推動創新發展。他說：「這不僅是一份榮譽，更是一份責任。我將與團隊一道，為會員創造更多資源與平台，推動商會邁向更高層次。」

他介紹，新一屆美中商會將聚焦三大發展方向，一是推動人工智能 (AI)賦能計畫，協助傳統商家完成數位轉型、二是成立青年創業分會，培養18至35歲年輕世代的創業與管理能力、三是深化與主流社會及其他族裔商圈的交流，擴展合作資源，提升亞裔 企業能見度。