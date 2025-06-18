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「重繪福爾摩沙」展 台裔藝術家探尋根脈與身分

記者許君達╱紐約報導
由台灣人公共事務會(FAPA)紐約大都會分會主辦的「彼岸之間—重繪福爾摩沙」藝術展在曼哈頓下城開展。(記者許君達╱攝影)
由台灣人公共事務會(FAPA)紐約大都會分會主辦的「彼岸之間—重繪福爾摩沙」藝術展在曼哈頓下城開展。(記者許君達╱攝影)

由台灣人公共事務會(FAPA)紐約大都會分會主辦的「彼岸之間——重繪福爾摩沙」(Between Shores: Reimagining Formosa)藝術展即日起在曼哈頓下城的One Art Space藝術空間開幕。展覽匯集了17名台裔藝術家的作品，題材多樣，形式包括繪畫、雕塑、裝置乃至表演藝術等。

本次展覽由FAPA的青年成員策畫並籌辦，致力於推廣台灣當代藝術，幫助其在美國的多元文化土壤中紮根。主策展人林雨瑾(Gin Lin)介紹，展覽主標題中的「岸」(Shore)指的是台灣和美國所在的太平洋兩岸。她表示，如今有很多台灣人在美國工作生活，而台美族群如何去探尋和連結自己與故土之間的根脈，是本次展覽所欲呈現的主要藝術表達。

根據林雨瑾的介紹，展覽主要呈現兩大脈絡，一脈源自藝術家共同的遷徙經歷與身分認同，通過對個體離散的書寫，回應族群的歷史創傷與「台灣人」這一身分在美國主流敘事中的邊緣性；另一脈則更多面向未來與希望，以解放、喜悅與重生為創作能量，體現了台灣人價值觀中的另一面。

比如，藝術家郭明哲用5731個戰機形狀的貼片組成一幅圖騰樣式的壁畫，5731的數字代表截至展覽開幕前一日，中國軍機累計的擾台次數。藝術家將冰冷的數字轉化成具有視覺衝擊力的圖像，迫使觀眾直面台灣的現實處境。而參展者王淨薇則帶來了行為藝術代表作「永遠維持現狀」，她以赤腳擦地的家庭婦女型態，用砂紙反覆擦拭一幅巨大的「二二八」歷史照片，使「歷史」的輪廓逐漸模糊。藝術家通過「擦拭」這一動作，向觀眾提問：歷史的傷痛如何留存，又會如何消逝？

除了相對沉重的政治和歷史表達外，亦有參展者嘗試用藝術的語言講述當下。已在紐約藝術圈成名的畫家鄭麗雲帶來了她代表性的風景畫，以天地、海洋等元素建構出一種空曠宏大的意境。參展者蘇長慶則帶來了一組他在芝加哥雙語小學中捕捉到的更衣室即景，他在畫中臨摹了移民兒童的衣物被夾在櫃門和抽屜的縫隙中、露在外面的型態，以此隱喻在移民議題被嚴重政治化的美國，普通移民家庭和他們的孩子生活在縫隙中、突兀且難以閃轉的境遇。

展覽從即日起開放至21日(周六)，參觀免費、無需預約。地址曼哈頓沃倫街(Warren St.)23號。

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