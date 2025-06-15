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Taiwan on the Moon邀藝術家楊金池 時報廣場繞行展演

記者馬璿╱紐約報導
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「Taiwan On the Moon」由數位現居紐約的台灣青年組成，策展人鄭曼翎(前排左二)表示，這場展演的目的並非要宣揚政治理念，而是希望在公共場域邀請來自世界各國的民眾一同認識與拼湊台灣的多元面貌。(主辦單位提供)
「Taiwan On the Moon」由數位現居紐約的台灣青年組成，策展人鄭曼翎(前排左二)表示，這場展演的目的並非要宣揚政治理念，而是希望在公共場域邀請來自世界各國的民眾一同認識與拼湊台灣的多元面貌。(主辦單位提供)

由數位現居紐約的台灣青年組成的組織「Taiwan On the Moon」，13日晚間與台灣行為藝術家楊金池(Chin-Chih Yang)合作，以擴散台灣國際影響力為主旨，背上印有島嶼形狀的月球氣球繞行地標時報廣場。期間不僅吸引眾多族裔遊客目光，更有台灣民眾特意前來支持。

活動當晚於時報廣場前的Father Duffy Square開始，楊金池赤裸上身，下半身僅身著以回收材料自製的片裙，背上印有台灣圖案的巨型月球氣球，並手持麥克風以英文、中文與台語高呼「台灣」、「福爾摩沙」及如珍珠奶茶、晶片、茶葉等眾多與台灣相關的特色單詞，從47街處赤腳行走至40街並繞行回起點。

策展人鄭曼翎表示，這場展演的目的並非要宣揚政治理念，而是希望在公共場域邀請來自世界各國的民眾一同認識與拼湊台灣的多元面貌。她也反思道，當策展團隊接手麥克風欲喊出台灣的代表詞彙時，時常陷入語塞的窘境，讓她不禁思考「作為一個台灣人，難道我對台灣的特色所了解的就只有食物和科技嗎？我們是不是也可以介紹台灣的多元族群、語言和文化，讓別人對台灣的想像不會只停留在刻板印象。」

楊金池也表示，他過去曾在紐約多處公共空間上演行為藝術，而時報廣場更是一個絕佳的場域，既能接觸多元背景的人，更可在廣告看板中呈現一場荒謬又誠實的介入。他表示，許多人在過程中感到困惑，對著他拍攝或提問，都是他所期待的反應，更讓現場民眾能停下腳步思考「台灣是什麼」的好機會，「很多人一生只來過一次時報廣場，但他們對這裡的記憶將多了台灣的名字。」

行走期間眾多國際遊客駐足，還有人拿出手機拍攝提問「什麼是台灣？」，抑或是高聲吶喊台灣的名字，更有眾多民眾詢問義工團隊這場演出的意義與目的。其中，一對居住在肯塔基州的夫妻在拜訪住在紐約的兒子時，偶然在網路上看到活動資訊，特意趕來在展演路徑等待並上前打氣。

行走期間吸引眾多國際遊客駐足，紛紛拿出手機拍攝提問「什麼是台灣？」，抑或是高聲吶...
行走期間吸引眾多國際遊客駐足，紛紛拿出手機拍攝提問「什麼是台灣？」，抑或是高聲吶喊台灣的名字，更有眾多民眾詢問義工團隊這場演出的意義與目的。(記者馬璿╱攝影)
楊金池也表示，他過去曾在紐約多處公共空間上演行為藝術，而時報廣場更是一個絕佳的場...
楊金池也表示，他過去曾在紐約多處公共空間上演行為藝術，而時報廣場更是一個絕佳的場域，既能接觸多元背景的人，更可在廣告看板中呈現一場荒謬又誠實的介入。(主辦單位提供)
由數位現居紐約的台灣青年組成的組織的行動「Taiwan On the Moon」...
由數位現居紐約的台灣青年組成的組織的行動「Taiwan On the Moon」，13日晚間與台灣行為藝術家楊金池合作，以擴散台灣國際影響力為主旨，背上印有島嶼形狀的月球氣球繞行地標時代廣場。(主辦單位提供)

時報廣場 肯塔基州

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