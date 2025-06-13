紐約客談╱人命關天 安樂死法案應如何存在？

「安樂死 」是個沈重的話題。無論論點錨定在宗教教義的要求還是身體主權的捍衛，至少，結果是殊途同歸且悲劇性的：生命的殞落。

如無意外，紐約州 將在本月之內成為全美第13個為「安樂死」打開一道合法之口的州。既已成事實，仍舊用道德方面的教條去討論其是否「應該」存在便已無意義，更重要的是，檢討它將「如何」存在。

誠然，「安樂死」的立法確已在准入制、安全性、法律責任等方面做了嚴格的限制，但誰也無法預料在未來的實踐中會出現哪些問題，是否有人濫用法律，甚至為利益而故意害命。根據當前的條款看，在患者提出「安樂死」申請後，主治醫生將面臨巨大且無法分擔的壓力。

比如，如何確定患者的預期壽命？再比如，如患者所得非癌症等絕症，而是會遭受同樣甚至更甚折磨的精神性疾病，是否能批准他們更有尊嚴地縮短死亡過程？又比如，假如有患者具備「自主決策能力」，但被「洗腦」並做出非理性決定，醫生又如何判定？

在滿足患者對安樂赴死的需求的同時，主治醫生彷彿成了死刑 案件的主審法官，雖有法律明確為其免責，但醫生們如何面對自己的內心，也是同樣重要的問題。在缺乏量化指標的情況下，一旦錯判，或將遺憾終身。而從另一個角度看，紐約州新法要求「安樂死」相關檔案不公開，這也嚴重阻礙了外部的獨立監督。誠然，這是為了保護醫生。但人命關天，缺乏完整的信任可以理解。而在缺乏信任的情況下，醫生、患者和外部目光三者之間真的能實現一種共贏的完美態勢嗎？