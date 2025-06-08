紐約愛樂公園巡演 千人星空下賞「樂」

近日紐約愛樂樂團於五大行政區巡迴演出，6日晚間於布碌崙展望公園的演出更吸引上千人至長型草地觀賞。(記者馬璿╱攝影)

近日紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)於五大行政區巡迴演出，6日晚間於布碌崙 (布魯克林)展望公園的演出更吸引上千人至長型草地(Long Meadow Ballfields)觀賞。此次演出是樂團年度「公園音樂會」系列，旨在將高品質的古典音樂帶入社區，讓更多人有機會親身體驗。

音樂會由即將於9月上任的音樂與藝術總監杜達美(Gustavo Dudamel)指揮，演出曲目包括柴可夫斯基的第四號交響曲、史特拉汶斯基的火鳥組曲，以及阿圖羅·桑多瓦爾的第二號小號協奏曲和岡薩洛·格勞的奧德賽。此為委內瑞拉四弦琴與管弦樂團而作，演出特別嘉賓包括小號演奏家桑多瓦爾(Arturo Sandoval)委內瑞拉四弦琴演奏家格雷姆(Jorge Glem)、樂器家格勞(Gonzalo Grau)以及前紐約洋基 隊球星暨音樂家伯尼·威廉斯(Bernie Williams)。

音樂會於晚上8時開始，現場觀眾紛紛鋪著野餐墊，邊野餐邊享受這場在星空下的音樂饗宴。演出結束後另有煙火表演。住在展望公園附近的蕭洛谷表示，自己去年10月搬來紐約後，看到公園裡有免費的音樂會也讓他躍躍欲試，自製食物和水果後7時半就和女友一起前去欣賞，對格勞的獨奏印象深刻。曾經住過西雅圖和舊金山 的他很欣賞紐約表演的易達性和人群的獨特氛圍，現場雖人山人海卻不互相打擾，安靜地一同享受演出，進而鼓勵他未來更積極參與此類的活動，未來也會想欣賞愛樂樂團的演出。