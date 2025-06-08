紐約愛樂公園巡演 千人星空下賞「樂」
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近日紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)於五大行政區巡迴演出，6日晚間於布碌崙(布魯克林)展望公園的演出更吸引上千人至長型草地(Long Meadow Ballfields)觀賞。此次演出是樂團年度「公園音樂會」系列，旨在將高品質的古典音樂帶入社區，讓更多人有機會親身體驗。
音樂會由即將於9月上任的音樂與藝術總監杜達美(Gustavo Dudamel)指揮，演出曲目包括柴可夫斯基的第四號交響曲、史特拉汶斯基的火鳥組曲，以及阿圖羅·桑多瓦爾的第二號小號協奏曲和岡薩洛·格勞的奧德賽。此為委內瑞拉四弦琴與管弦樂團而作，演出特別嘉賓包括小號演奏家桑多瓦爾(Arturo Sandoval)委內瑞拉四弦琴演奏家格雷姆(Jorge Glem)、樂器家格勞(Gonzalo Grau)以及前紐約洋基隊球星暨音樂家伯尼·威廉斯(Bernie Williams)。
音樂會於晚上8時開始，現場觀眾紛紛鋪著野餐墊，邊野餐邊享受這場在星空下的音樂饗宴。演出結束後另有煙火表演。住在展望公園附近的蕭洛谷表示，自己去年10月搬來紐約後，看到公園裡有免費的音樂會也讓他躍躍欲試，自製食物和水果後7時半就和女友一起前去欣賞，對格勞的獨奏印象深刻。曾經住過西雅圖和舊金山的他很欣賞紐約表演的易達性和人群的獨特氛圍，現場雖人山人海卻不互相打擾，安靜地一同享受演出，進而鼓勵他未來更積極參與此類的活動，未來也會想欣賞愛樂樂團的演出。
紐約愛樂樂團的「公園音樂會」系列自1965年開始舉辦，至今已成為紐約夏季文化生活的重要組成部分，深受市民喜愛。
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