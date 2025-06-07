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促進族裔包容… 史島2025「年度節日」6/8登場

記者胡聲橋╱紐約報導
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史泰登島將於8日(周日)聯合舉辦2025年度節日。圖為去年活動上的華人學生文藝演出。(史島檢察官辦公室提供)
史泰登島將於8日(周日)聯合舉辦2025年度節日。圖為去年活動上的華人學生文藝演出。(史島檢察官辦公室提供)

史泰登島地區檢察官麥文瀚(Michael E. McMahon)聯手史島仇恨犯罪特別工作組(Staten Island Hate Crimes Task Force)，將於8日(周日)聯合舉辦2025年度節日(Annual Fest)，慶祝該行政區的多元化和移民歷史，並以此促進各族裔包容。屆時將有來自不同文化和背景的史島居民帶來美食和表演。

麥文瀚說，活動當天將有來自世界各地的美味佳餚，數十家史島餐廳、食品攤販和社區組織將捐贈和提供餐食。除此以外，活動還將邀請當地社區團體進行十幾場表演，以展現史島令人印象深刻的各族裔的文化藝術。

「身為史島居民，我們都知道，美食就是愛，沒有什麼比一起分享美食更能建立社區氛圍了」。作為「史島之愛」(Staten Island Love)倡議的一部分，這項一年一度的活動旨在向史島的不同文化、美食和習俗致敬。麥文瀚還強調，他的辦公室是這項倡議的堅定支持者。

這場年度節日將免費對外開放，活動將於8日(周日)下午1時至4時在位於西布萊頓區(West Brighton)北伯格大道(N. Burgher Ave)301號的聖心學校(Sacred Heart School)體育館舉行。

今年已是史島檢察官辦公室第二年舉辦該節日。去年的活動吸引了數以千計的各族居民參加，有不少史島華人餐館參加了該活動，還有一些華人團體和學生為節目獻上了精彩的中華文化藝術表演。

民眾欲對該節日有更多了解，或有意捐贈或參與義工服務，可聯絡克里明斯(Ryan Crimmins)，電話：(718)556-6460，電郵：[email protected]

華人 史泰登島 移民

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