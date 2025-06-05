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商改區：監控設備因應關稅 漲價50%

記者許君達／紐約報導
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長期致力於向社區推廣監控錄影設備的華埠商業改進區表示，由於關稅成本劇增，未來可能不得不放棄這項惠民措施。

商改區特殊項目經理李德容介紹，在今年第一批監控設備採購時，關稅戰尚未開打，當時購買32組，大概3萬9000元，與去年3萬5000元購買29組的價格相差不大。而在針對中國的關稅政策出台後，批發商已預警，稱雖然政策存在反覆且落地尚需時間，但未來的貨物價格必然會上漲。

李德容表示，電子設備很難完全避免中國製造，即使產品在中國之外完成最終組裝，也幾乎不可能不存在任何中國生產的零部件。而實踐證明，中國製造的產品也確實比較便宜且耐用。而在關稅層層加碼後，機構未來的資金也許無法再支持監控攝像頭的發放。

此外，商改區採購的垃圾箱成本也因關稅政策而成本大增。李德容介紹，商改區日常需要大約20個大型垃圾收納箱，以前，包括採購、運輸和安裝，總成本約在5萬元。但在5月底接到的最新報價中，供貨商便增加了9000元的「關稅附加費」。而在最近收到的電郵中，供貨商再次告知，由於即時生效的232條款(Section 232)將關稅增長了50%，因此建議商改區欲購從速，否則價格還會進一步增長。

關稅 商改區 華埠

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