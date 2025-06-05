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加拿大野火濃煙、撒哈拉沙塵雙襲 紐市發布空汙警報

記者范航瑜／紐約報導
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加拿大煙霧雖令天空灰暗，但大多數煙霧仍停留在高空，對地面空氣品質的實質影響相對有限，甚至可能使日出與日落更為絢麗。(記者范航瑜╱攝影)
加拿大煙霧雖令天空灰暗，但大多數煙霧仍停留在高空，對地面空氣品質的實質影響相對有限，甚至可能使日出與日落更為絢麗。(記者范航瑜╱攝影)

加拿大野火濃煙與撒哈拉沙塵4日同時席捲美國東部，自東北一路延伸至東南地區，導致天空灰濛、空氣品質惡化。紐約、新州及康州大部分地區皆被列入國家氣象局空汙警報範圍。

此次煙霧主要來自加拿大西部野火，目前已迫使超過2萬7000名加拿大居民撤離。野火煙霧經由上層氣流向東南移動，途經美國中西部，影響範圍橫跨明尼蘇達、愛荷華、威斯康辛、密西根與俄亥俄等州，並預計持續至周中。

環保署指出，野火產生的煙霧含有細懸浮微粒(PM2.5)，可深入肺部甚至進入血液，即使短時間暴露，也可能引發支氣管炎、加劇氣喘，或造成其他健康風險。

美國國家氣象預報中心氣象學家陳納德(Marc Chenard)表示，根據衛星觀測，煙霧帶範圍已擴及喬治亞北部、新英格蘭及中西部部分地區，「雖多數煙霧仍停留在高空，但也有部分已接近地表。」

AccuWeather資深氣象學家艾瑞克(Carl Erickson)則指出，加拿大煙霧雖令天空灰暗，對地面空氣品質的實質影響相對有限，甚至可能使日出與日落更為絢麗。但他提醒，導致當天空氣品質下降的主因是夏季典型氣候條件，包括高溫、強日照與低風速，均使汙染物更易滯留於空氣中。

艾瑞克預測，類似的空汙警報未來整個夏季將時常出現，尤其是在如紐約這樣的高密度都會區。

除了煙霧，來自非洲的撒哈拉沙塵也已抵達美國本土，並於近日登陸佛羅里達州。氣象單位指出，沙塵將在未來數日影響整個墨西哥灣沿岸地區，並可能與煙霧交錯出現。

盡管官方頻頻示警，由於當日天氣晴好，紐約市各大廣場公園仍湧入大批市民及遊客曬太陽。相比之下，2023年6月，來自加拿大的野火煙霧籠罩紐約市，天空變成橙紅色，空氣刺鼻，創下1960年代以來紐約市最糟空氣品質紀錄，當時各大動物園、植物園均關閉，露天電影等戶外活動也受影響取消。

加拿大 紐約市 墨西哥灣

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