亞太裔峰會「從邊緣到主流」 近700人出席創新高

紐約州眾議會亞太裔小組(Asian Pacific American Task Force)日前在州府奧伯尼舉辦第二屆「亞太裔峰會」(AAPI Summit)，為全州亞太裔社群搭建對話與倡議平台。(州議會提供)

州眾議會亞太裔小組(Asian Pacific American Task Force)日前在州府奧伯尼(Albany)舉辦第二屆「亞太裔峰會」(AAPI Summit)，為全州亞太裔社群搭建對話與倡議平台，吸引來自各地近700位亞裔 民代、民選官員及社區領袖出席。

此次峰會以「從邊緣到主流」(Margins to Mainstream)為主題，透過多場主題工作坊，探討亞太裔社群在住房穩定、心理健康 與公共安全等領域所面臨的挑戰。

小組主席、州眾議員李榮恩(Grace Lee)指出，峰會目的是為了確保州府的預算和政策中皆能代表亞太裔社群。「代表性不只是出現在螢幕上或選票上，更關乎我們是否能參與決策、制定改變。」

即便紐約州 擁有全美規模最大、族裔最為多元的亞太裔族群之一，這仍僅是第二屆峰會。相比之下，州眾議會的非洲裔核心小組自1970年代起就開始舉辦立法會議，西語裔與波多黎各小組也已舉行會議超過30年。

「我們在這個國家已經超過200年，現在才剛開始凝聚，確實晚了點，但我們正在補上這一步，」李榮恩表示。

今年的峰會涵蓋多個重要議題，包括亞太裔心理健康照護資源不足、住房危機與租屋權益、高等教育中的亞裔代表性，以及推動亞太裔課程與歷史教育的策略。同時，峰會也就近來一系列聯邦政策展開討論，如反移民偏見應對和健保政策對亞太裔居民的潛在影響。

州眾議長希士提(Carl Heastie)出席致詞表示：「我們的政府若能納入更多元的聲音與經驗，才能制定出真正公平與包容的政策。亞太裔峰會是一項重要起點，我期待與李榮恩議員及各方夥伴共同推進更多變革。」

州參議員劉醇逸(John Liu)也表示：「亞太裔在紐約州的人口與影響力不斷成長，這場峰會是我們展現集體行動力的象徵。感謝來自全州的居民與組織，挺身發聲，讓我們的故事被聽見，讓我們的努力被認可。」