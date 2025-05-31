細膩描繪大峽谷晨曦 華裔畫家馬康喆獲寫生大獎

華裔油畫家馬康喆今年從1萬1000件作品中脫穎而出，以大峽谷風景「馬里科帕角之晨」獲得美國外光寫生大獎。(馬康喆提供)

對許多藝術家而言，創作是一場孤獨的修行，但對今年以「馬里科帕角之晨」(Maricopa Point Morning)獲得美國外光寫生大獎(Plein Air Salon)的台裔畫家馬康喆(Kyle Ma)來說，畫畫更是一種與世界建立連結的方式。他以細膩筆觸捕捉自然的律動與光影變化，讓觀者彷彿置身畫中，也傳遞出對風景背後地貌與情感的深刻理解。

大峽谷與光影的詩意

得獎作品是馬康喆多次造訪大峽谷的成果，他事前在Google Earth上雲端場勘，再至現場繪畫小幅速寫及拍照捕捉不同角度，最後才回家繪製大幅作品。畫面以早晨背光的方式構圖，讓大部分峽谷沉浸在陰影中，僅有小部分沐光，凸顯出地形的層次與冷暖變化，呈現出足夠但又不誇張的戲劇性。他補充，得獎後最大的收穫，其實是「聽見觀眾的回饋」。平時埋首在家創作，很少與觀者直接互動，但在上千人參與的大會現場許多業內人士主動前來恭喜，甚至他長年仰慕的藝術家也表示欣賞，令他深受感動。

地質系學生的大轉彎

馬康喆與藝術的淵源可追溯至移民 美國前，父母發現他有天份，常帶他參觀展覽、購買畫冊。在他六歲時，因看見林布蘭(Rembrandt)與委拉斯蓋茲(Diego Velázquez)等印象派畫家的作品，對原作中的筆觸深感震撼，成為他最早期的啟蒙。赴美後父母也將其送往畫室打磨基本功，就此踏上創作之路。

然而，職業畫家之途難免有阻礙。高中畢業時因不確定能否靠畫畫維生，他選擇就讀地質系，大學期間仍持續創作、辦展與教學，但看似天賦點滿的人生也有過無數掙扎。從小他為兼顧學業與繪畫，放棄如同齡孩子玩樂的時間全心投入，仍不免經歷投稿比賽但被拒絕的循環。大三進入實驗室工作，卻發現研究生活與他熱愛探索的性格不合，一度陷入迷惘。原先熱愛的繪畫甚至成為「不成功便成仁」的壓力源。「那時候真的很迷惘，也想著(畫家)做不下去怎麼辦？我能不能展現最好的自己？」

幸好他起步早，過去賣畫與教學經驗給他信心，他選擇退出實驗室，全力投入創作。幸運的是，2020年以「陽光普照的牧場」(Sunlit Pastures)獲得國際沙龍動物類首獎，並辦首次個展；隔年再以「錫安大角羊」(Zion Bighorn sheep)奪下金獎。獎項的肯定也間接打開知名度，疫情 間產業萎縮之際，人們開始尋找藝術的慰藉，他藉此賣出不少作品，更有轉向全職的信心。

筆下旅途中的連結

以自然風景為主的馬康喆熱愛旅行，藉作品留下獨特紀念品「畫出來是要給大家看，不論正負面、對主題的看法都好，我希望能將我和作品的連結傳達給觀眾。」這樣的情感投入，常讓觀者在面對他的畫作時，也產生強烈共鳴。「有人說，看我畫的石頭、沙地都能感受到質感與重量，這是對我很大的肯定。」重視基本功的他不特別歸類風格，也不排斥各種流派，「我只是把我喜歡的東西放進畫裡，基本功打好，光影的變化、岩石的紋理，自然而然就有我的風格。」