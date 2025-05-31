我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓州貨車翻車 2.5億隻蜜蜂飛竄 警呼籲民眾避開

川普態度似有緩和 稱中國留學生「不會有事的」

細膩描繪大峽谷晨曦 華裔畫家馬康喆獲寫生大獎

記者馬璿╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
華裔油畫家馬康喆今年從1萬1000件作品中脫穎而出，以大峽谷風景「馬里科帕角之晨」獲得美國外光寫生大獎。(馬康喆提供)
華裔油畫家馬康喆今年從1萬1000件作品中脫穎而出，以大峽谷風景「馬里科帕角之晨」獲得美國外光寫生大獎。(馬康喆提供)

對許多藝術家而言，創作是一場孤獨的修行，但對今年以「馬里科帕角之晨」(Maricopa Point Morning)獲得美國外光寫生大獎(Plein Air Salon)的台裔畫家馬康喆(Kyle Ma)來說，畫畫更是一種與世界建立連結的方式。他以細膩筆觸捕捉自然的律動與光影變化，讓觀者彷彿置身畫中，也傳遞出對風景背後地貌與情感的深刻理解。

大峽谷與光影的詩意

得獎作品是馬康喆多次造訪大峽谷的成果，他事前在Google Earth上雲端場勘，再至現場繪畫小幅速寫及拍照捕捉不同角度，最後才回家繪製大幅作品。畫面以早晨背光的方式構圖，讓大部分峽谷沉浸在陰影中，僅有小部分沐光，凸顯出地形的層次與冷暖變化，呈現出足夠但又不誇張的戲劇性。他補充，得獎後最大的收穫，其實是「聽見觀眾的回饋」。平時埋首在家創作，很少與觀者直接互動，但在上千人參與的大會現場許多業內人士主動前來恭喜，甚至他長年仰慕的藝術家也表示欣賞，令他深受感動。

地質系學生的大轉彎

馬康喆與藝術的淵源可追溯至移民美國前，父母發現他有天份，常帶他參觀展覽、購買畫冊。在他六歲時，因看見林布蘭(Rembrandt)與委拉斯蓋茲(Diego Velázquez)等印象派畫家的作品，對原作中的筆觸深感震撼，成為他最早期的啟蒙。赴美後父母也將其送往畫室打磨基本功，就此踏上創作之路。

然而，職業畫家之途難免有阻礙。高中畢業時因不確定能否靠畫畫維生，他選擇就讀地質系，大學期間仍持續創作、辦展與教學，但看似天賦點滿的人生也有過無數掙扎。從小他為兼顧學業與繪畫，放棄如同齡孩子玩樂的時間全心投入，仍不免經歷投稿比賽但被拒絕的循環。大三進入實驗室工作，卻發現研究生活與他熱愛探索的性格不合，一度陷入迷惘。原先熱愛的繪畫甚至成為「不成功便成仁」的壓力源。「那時候真的很迷惘，也想著(畫家)做不下去怎麼辦？我能不能展現最好的自己？」

幸好他起步早，過去賣畫與教學經驗給他信心，他選擇退出實驗室，全力投入創作。幸運的是，2020年以「陽光普照的牧場」(Sunlit Pastures)獲得國際沙龍動物類首獎，並辦首次個展；隔年再以「錫安大角羊」(Zion Bighorn sheep)奪下金獎。獎項的肯定也間接打開知名度，疫情間產業萎縮之際，人們開始尋找藝術的慰藉，他藉此賣出不少作品，更有轉向全職的信心。

筆下旅途中的連結

以自然風景為主的馬康喆熱愛旅行，藉作品留下獨特紀念品「畫出來是要給大家看，不論正負面、對主題的看法都好，我希望能將我和作品的連結傳達給觀眾。」這樣的情感投入，常讓觀者在面對他的畫作時，也產生強烈共鳴。「有人說，看我畫的石頭、沙地都能感受到質感與重量，這是對我很大的肯定。」重視基本功的他不特別歸類風格，也不排斥各種流派，「我只是把我喜歡的東西放進畫裡，基本功打好，光影的變化、岩石的紋理，自然而然就有我的風格。」

目前，馬康喆剛成為美國油畫家協會(Oil Painters of America)的「大師籍會員」(Master Signature Member)，讓他的作品能在更多國家級展覽曝光。他也正如火如荼準備今年夏天舉辦在懷俄明州與明年初在亞利桑那的兩場個展，期盼透過旅行激發靈感，在畫布上尋找與世界產生更多連結的可能。

馬康喆目前正如火如荼準備今年夏天將舉辦在懷俄明州，與明年初在亞利桑那的兩場個展，...
馬康喆目前正如火如荼準備今年夏天將舉辦在懷俄明州，與明年初在亞利桑那的兩場個展，期盼透過旅行激發靈感，在畫布上尋找與世界產生更多連結的可能。(馬康喆提供)

懷俄明州 疫情 移民

上一則

見證歷史變遷 3款百年列車6/7起2天開放搭乘

下一則

尼克隊主場大勝 決賽逼入第六戰
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

北美國際書畫院蛇年藝術展 12書畫家精品歡慶亞裔月

北美國際書畫院蛇年藝術展 12書畫家精品歡慶亞裔月
著名畫家侯北人仙逝 享年108歲

著名畫家侯北人仙逝 享年108歲
大華超市母親節兒童繪畫頒獎 場面動人

大華超市母親節兒童繪畫頒獎 場面動人
2025 大華超市母親節兒童繪畫比賽圓滿落幕

2025 大華超市母親節兒童繪畫比賽圓滿落幕

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
面對巨大的政策變動，小瑞卻絲毫不意外，「我遲早要離開美國，我在這裡看不到未來」。(路透)

哈佛中國留學生：遲早會離美 我在這看不到未來

2025-05-25 20:37
美國國務院28日宣布，擬撤銷部分中國在美留學生的學生簽證，包含與中國共產黨有關係的中國學生。(記者范航瑜╱攝影)

美將取消部分中生簽證 專家警告後果嚴重

2025-05-30 07:28
2025年首次觀賞曼哈頓懸日的機會將出現在本周三與周四的傍晚。（美聯社）

2025曼哈頓懸日時程表來了…錯過今夏 再等大半年

2025-05-27 13:30

超人氣

更多 >
洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解

洛杉磯約70華人聚眾吸毒淫亂被抓 無身分者恐遞解
賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？

賣家多於買家 幅度史上最大…美房市即將大崩盤？
撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事

撤銷簽證？中國學生苦笑：川普好像照著習近平劇本做事
青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局

青島女孩江玉蓉哈佛畢業致詞暴紅 網：比川普有格局
川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作

川普歡送馬斯克：他不會真的離開…贈金鑰匙表揚DOGE工作