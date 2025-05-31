細膩描繪大峽谷晨曦 華裔畫家馬康喆獲寫生大獎
對許多藝術家而言，創作是一場孤獨的修行，但對今年以「馬里科帕角之晨」(Maricopa Point Morning)獲得美國外光寫生大獎(Plein Air Salon)的台裔畫家馬康喆(Kyle Ma)來說，畫畫更是一種與世界建立連結的方式。他以細膩筆觸捕捉自然的律動與光影變化，讓觀者彷彿置身畫中，也傳遞出對風景背後地貌與情感的深刻理解。
大峽谷與光影的詩意
得獎作品是馬康喆多次造訪大峽谷的成果，他事前在Google Earth上雲端場勘，再至現場繪畫小幅速寫及拍照捕捉不同角度，最後才回家繪製大幅作品。畫面以早晨背光的方式構圖，讓大部分峽谷沉浸在陰影中，僅有小部分沐光，凸顯出地形的層次與冷暖變化，呈現出足夠但又不誇張的戲劇性。他補充，得獎後最大的收穫，其實是「聽見觀眾的回饋」。平時埋首在家創作，很少與觀者直接互動，但在上千人參與的大會現場許多業內人士主動前來恭喜，甚至他長年仰慕的藝術家也表示欣賞，令他深受感動。
地質系學生的大轉彎
馬康喆與藝術的淵源可追溯至移民美國前，父母發現他有天份，常帶他參觀展覽、購買畫冊。在他六歲時，因看見林布蘭(Rembrandt)與委拉斯蓋茲(Diego Velázquez)等印象派畫家的作品，對原作中的筆觸深感震撼，成為他最早期的啟蒙。赴美後父母也將其送往畫室打磨基本功，就此踏上創作之路。
然而，職業畫家之途難免有阻礙。高中畢業時因不確定能否靠畫畫維生，他選擇就讀地質系，大學期間仍持續創作、辦展與教學，但看似天賦點滿的人生也有過無數掙扎。從小他為兼顧學業與繪畫，放棄如同齡孩子玩樂的時間全心投入，仍不免經歷投稿比賽但被拒絕的循環。大三進入實驗室工作，卻發現研究生活與他熱愛探索的性格不合，一度陷入迷惘。原先熱愛的繪畫甚至成為「不成功便成仁」的壓力源。「那時候真的很迷惘，也想著(畫家)做不下去怎麼辦？我能不能展現最好的自己？」
幸好他起步早，過去賣畫與教學經驗給他信心，他選擇退出實驗室，全力投入創作。幸運的是，2020年以「陽光普照的牧場」(Sunlit Pastures)獲得國際沙龍動物類首獎，並辦首次個展；隔年再以「錫安大角羊」(Zion Bighorn sheep)奪下金獎。獎項的肯定也間接打開知名度，疫情間產業萎縮之際，人們開始尋找藝術的慰藉，他藉此賣出不少作品，更有轉向全職的信心。
筆下旅途中的連結
以自然風景為主的馬康喆熱愛旅行，藉作品留下獨特紀念品「畫出來是要給大家看，不論正負面、對主題的看法都好，我希望能將我和作品的連結傳達給觀眾。」這樣的情感投入，常讓觀者在面對他的畫作時，也產生強烈共鳴。「有人說，看我畫的石頭、沙地都能感受到質感與重量，這是對我很大的肯定。」重視基本功的他不特別歸類風格，也不排斥各種流派，「我只是把我喜歡的東西放進畫裡，基本功打好，光影的變化、岩石的紋理，自然而然就有我的風格。」
目前，馬康喆剛成為美國油畫家協會(Oil Painters of America)的「大師籍會員」(Master Signature Member)，讓他的作品能在更多國家級展覽曝光。他也正如火如荼準備今年夏天舉辦在懷俄明州與明年初在亞利桑那的兩場個展，期盼透過旅行激發靈感，在畫布上尋找與世界產生更多連結的可能。
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