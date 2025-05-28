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紐約談女企業家挑戰 台北101董事長賈永婕：重視創新、勇氣的力量

記者范航瑜╱紐約報導
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台北101董事長賈永婕(左)對話紐約台灣商會理事李厚穎(右)。(記者范航瑜╱攝影)
台北101董事長賈永婕(左)對話紐約台灣商會理事李厚穎(右)。(記者范航瑜╱攝影)

紐約台灣商會(TCCNY)近日曼哈頓中城舉辦座談活動「台北101董事長的人生旅程」，邀請台北101董事長賈永婕，分享從藝人、創業家到企業領袖的轉型經歷，並談及女性在職場上的挑戰、家庭與工作的平衡，以及對年輕世代的建言。她表示，應重視創新與勇氣的力量，在面對未知的機會勇敢踏出第一步。

賈永婕透露，接任董事長一職，是在被徵詢後「三秒鐘」內就答應，「因為對方都有勇氣開口了，我當然也要有勇氣接下來。」即使面對前所未有的挑戰，也深知這一位置將給自己及家庭帶來的變化，她仍選擇坦然迎接。「我始終是那個勇於嘗試、膽子大的小女孩，覺得Why not？」

上任後，賈永婕的第一個目標就是「融入團隊」，以最快速度認識、理解並贏得同仁信任。她笑稱，自己和實習生都在同一個LINE群組裡，連最小的助理名字都叫得出來。她也會打破傳統公文用語慣例，甚至會直接以貼圖回應，「這樣的董事長可能是101史上第一人。」

紐約台灣商會(TCCNY)在曼哈頓中城舉辦座談活動「台北101董事長的人生旅程」...
紐約台灣商會(TCCNY)在曼哈頓中城舉辦座談活動「台北101董事長的人生旅程」，邀請台北101董事長賈永婕，分享從藝人、創業家到企業領袖的轉型經歷。(記者范航瑜╱攝影)

談及改革行銷策略，她推動台北101點燈活動轉型，導入公益與群眾參與概念。例如替中華隊點燈打氣，不僅由企業出資，收益亦全數捐作偏鄉棒球發展。盡管遭遇批評，但她堅信「罵得愈凶，代表這是對的方向」，並透露未來考慮開放民眾自行點燈。

作為女性企業家，賈永婕坦言社會對女性仍有許多不公平的期待與限制，許多人期望她成為「講話像董事長、舉止像董事長」的人，但她選擇忠於自己，「當董事長也不代表非得一本正經，重要的是讓別人感動，而不是讓自己變成別人期待的樣子。」

活動尾聲，賈永婕代為轉達中華民國總統賴清德對海外僑界的感謝，並期望在當前貿易挑戰下，大家運用人脈資源，為台灣爭取更多空間。

賈永婕 台北101 中華民國

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