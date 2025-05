亞裔月主題新書榜 華裔作者搶鏡

首位在好萊塢成名的女星關南施(Nancy Kwan)出版回憶錄,登上「出版人周刊」亞裔傳統月主題新書推薦榜。(取自亞馬遜售書專頁)

在出版行業內富有盛名的「出版人周刊」(Publishers Weekly)近日發布「亞裔 傳統月」主題新書推介,其中出自華裔 作者之手的新書在榜單的前十名中占據其五,入圍作品體裁多樣,包括懸疑、科幻小說、人物自傳等。

「吃蝙蝠的人與Cora Zeng的其他名字」(Bat Eater and Other Names for Cora Zeng)

這部帶有恐怖元素的靈異小說將故事的切入點設定在新冠病毒的起源,巧妙地將一個虛構的故事鑲嵌在這一特殊的真實時代背景下,並在高強度的超自然與殺戮和死亡意象之中,將讀者的思考拉回到亞裔仇恨這一母題之中。這部作品是作者Kylie Lee Baker的處女作,由Mira出版。

「叫我艾瑪:一個華裔女孩尋路美國」(Call Me Emma: One Chinese Girl Finds Her Way in America)

這部半自傳體小說以一名14歲從中國移民到紐約的女孩為主角,呈現了一幅華裔新移民在美國尋找全新家園的青春期紀事。作者Makee將自身經歷嫁接到虛構故事中,以點帶面地串連起了很多美國華裔的共同記憶。本書為作者的處女座,由Street Noise出版。

「沉入天使海」(Down in the Sea of Angels)

華裔作者Khan Wong帶來的這部情節橫跨200年的科幻穿越小說,通過一位生活在2106年的華裔主角的視角,串連起分別生活在1906年和2006年的兩名舊金山華人的故事。在科幻之餘,也勾勒出了舊金山華人社會的歷史脈絡。此外,故事在描繪未來時空時,也暗示了當代人類在氣候變化和社會壓迫方面的不作為、給子孫後代留下的禍患。本書由Angry Robot出版。

「茱莉·陳已死」(Julie Chan Is Dead)

華裔作者Lianne Zhang在這部懸疑小說中,以兩名華裔雙胞胎姐妹在被分別送養後經歷的不同人生以及身分互換為切入點,探討了網紅文化的誘惑與致命陷阱。本書為作者的處女座,由Atria出版。

「關南施的世界:好萊塢 亞裔女星回憶錄」(The World of Nancy Kwan: A Memoir by Hollywood’s Asian Superstar)

史上首位在好萊塢成名的亞裔女星關南施(Nancy Kwan)在這部回憶錄中,記述了她從香港到美國的成名之路。內容包括她的童年夢想、登錄好萊塢的天賜良機,以及她對種族刻板印象的洞見等。本書由關南施和Deborah Davis合著,Hachette出版。