布碌崙38選區 市議員參選人辯論交鋒

第38選區市議員民主黨 初選選戰白熱化，現任阿維萊斯(Alexa Avilés)與挑戰者葉凌霞(Ling Ye)在近日辯論中，就可負擔住房、遊民 所、公共安全、移民政策展開交鋒。阿維萊斯主張保留現有住戶、興建100%可負擔住宅，爭取預算改善教育與治安。葉凌霞則呼籲強化警民合作，反對濫建遊民所，應提升住宅供給與文化敏感度。

辯論為無黨派聯盟「亞太裔聯盟」與其他13個社區組織舉辦。就住房議題，阿維萊斯反對開發商建豪宅推高房價，她支持推動地下室合法化，以及興建100%可負擔單位保護現有住戶。葉凌霞則主張應提升整體住宅供給，與開發商談判爭取更多實用型可負擔住宅。

在公共安全政策上，阿維萊斯主張市府不應過度依賴警察執法，而應改善公共資源與基礎設施，改善民眾的不安全感。葉凌霞則認為，不應削減警方預算，而是採用以社區為本的警民合作，提供更符合不同文化族群的服務，且提升警察服務品質與語言能力，聘用更多來自不同族裔的警員。

針對遊民所議題，葉凌霞表示不反對遊民，而是反對倉儲式安置，缺乏資源的同時，也讓許多遊民滯留兩三年卻無法過渡到永久住房。阿維萊斯則表示，每個人都應有可以住到永久住房的資源，讓遊民睡在戶外違背她尊重人的尊嚴的信念，且由於市府削減轉介人力，才導致滯留問題。此外，葉凌霞質疑阿維萊斯對8大道綜合住宅案無作為，阿維萊斯指出，該案屬「依法可建」(as of right)，即便反對也無權阻擋，並反擊葉未參與內部協調因而誤解政策。

辯論亦觸及就業機會、公校資源、仇亞犯罪等議題。會後葉凌霞表示，相當感謝社區的支持，辯論也給她詢問對方實質貢獻的機會。她表示對方僅提供大組織經費，卻未給草根組織資源，且錘殺案也並無對方所稱的緊密跟進。而阿維萊斯提出葉曾收受以色列組織捐贈的競選資金，她則否認並稱此事為無稽之談。

針對部分華社居民認為阿維萊斯未接納華人 一事，她回應任內與多個亞裔組織合作，辦公室內也有中文與廣東話使用者，她理解當民眾的語言和文化不通時會感覺被孤立，尤其她並非華人，所以需花更多時間建立信任，但她從未也不會忽略亞裔族群，她服務這整座城市裡的所有人，應建立團結而非分裂。

現場觀眾陳女士表示，聽完辯論後覺得阿維萊斯市政經驗較足，葉的回應可看出她對部分議題了解不深。雖歡迎有華人參選，但應客觀看待，選擇真正懂政策、能守護社區的候選人。本區民主黨初選投票日為6月24日(周二)，提前投票自6月15日至23日。共和黨候選人柯羅(Luis Quero)因無對手直接出線，將於11月與民主黨勝出者對決。