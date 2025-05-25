布碌崙家長促叫停小學前蓋充電站 憂潛在風險危害孩童

近期一座將在布碌崙貝瑞吉安裝的電動車充電站工程，引發部分居民擔憂。由於該選址於第104小學對面，許多家長對潛在的失火與健康風險提出質疑，呼籲市府叫停該工程。圖為EVgo設立在加州的充電站。(圖片來自EVgo官網)

近期一座將在布碌崙(布魯克林)貝瑞吉(Bay Ridge)安裝的電動車 充電站工程，引發部分居民擔憂。由於該選址於第104小學對面，許多家長對潛在的失火與健康風險提出質疑，呼籲市府叫停該工程。

該充電站將設立於5大道與92街交界處，原先為速食店肯德基，2022年由美國最大的公共電動車快速充電網之一「EVgo」以530萬元買下。由於「同意之城」(City of Yes)最新的分區修正法，興建這類綠能設施能繞過社區委員會審查並快速推進。而根據「科恩紐約商報」(Crain's New York)此前報導指出，目前EVgo已提交拆除原肯德基的申請，但尚未正式遞交施工許可。

有家長擔憂該充電站將會使原本交通就已相當危險的小學周邊更加擁擠，還可能讓孩童暴露在輻射及火災的風險當中。第20學區 委員會副主席里科托尼(John Ricottone)致信社區、教職員與市府的信中提到，該區近年來已經發生多起肇事逃逸與行人遭撞事件，將電動車充電站設在這種車流量密集、事故頻繁的區域，是既魯莽又危險的行為，他要求對此地進行更嚴格的安全評估，並建議應將此類基礎設施興建在更安全、合適的地點。

第20區學委趙愷文(Kevin Zhao)對此也表示，雖然學委會內部尚未就此事開會討論，但學校周邊上學與放學的車流量已經相當大，此事選址確實不恰當。他表示，學委會預計會呼籲與市教育局 和開發商聯繫，以及與社委會討論對策。而過去20學區學校周邊從未有過大型的電動車充電站，他認為該設施將帶來的「未知性」恐怕是家長最為擔憂的問題。

根據市教育局公開資料顯示，鄰近即將設址的104小學內2023至2024年度共有1089位學生註冊，其中23%為亞太裔。