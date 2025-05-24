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「列車老爹」 獲白宮任命重建賓州車站

記者劉梓祁╱紐約報導
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前紐約市運輸局局長拜福特，獲白宮任命領導賓州車站重建。(取自大都會運輸署)
前紐約市運輸局局長拜福特，獲白宮任命領導賓州車站重建。(取自大都會運輸署)

白宮在23日表示，總統川普(Donald Trump)已任命前紐約市運輸局(NYC Transit)局長拜福特(Andy Byford)負責領導曼哈頓的賓州車站(Penn Station)重建工程；此前，他因改善公交與地鐵網絡獲得「列車老爹」(Train Daddy)稱號，並曾主導加拿大多倫多和英國倫敦等多地的交通系統。

當前，拜福特的任命仍需獲得下周美鐵(Amtrak)董事會的確認，其為擁有該車站的聯邦機構。若獲得批准，他將掌舵國內最受關注、最複雜、同時也是最昂貴的建設項目之一。

此次任命發生在聯邦政府一個月前將該項目從大都會運輸署(MTA)一方接管之後。拜福特上任後，原屬美鐵計畫中的若干具爭議措施或被調整，如為新州運輸局(NJ Transit) 鐵路增建月台而拆除車站南側的街區。

州長霍楚(Kathy Hochul)同日發表聲明，她上周末已與川普討論賓州車站的下一步發展，並對拜福特的任命表示歡迎。她指出，拜福特在交通與基礎建設領域有卓越的經歷，期盼他能運用專業能力，推動賓州車站翻新項目的如期、美觀完成。

拜福特自2023年起即在美鐵從事高速鐵路相關工作。他在擔任MTA屬下市運輸局局長的兩年間，獲封「列車老爹」暱稱。當時，由於軌道起火和嚴重延誤，通勤者怨聲載道。拜福特上任後即改善服務，因而受到乘客歡迎。

2023年，他曾在一場公開論壇中，以個人身分對賓州車站計畫中部分具爭議內容表達意見。他說，「若第七與第八大道上的美麗建築被拆除，我會感到心碎，特別是在沒有必要的情況下。」目前，尚不清楚拜福特是否有權改變美鐵現有計畫。

2019年，他還主導推動紐約州府通過曼哈頓堵車費政策，令其如今成為全國首個此類收費項目。MTA高層也對拜福特的任命表示歡迎。當局政策與對外事務主管麥卡錫(John McCarthy)在聲明中表示，「這是個好消息。我們期待與深諳大眾運輸重要性的拜福特合作，他在我們推動紐約市堵車費計畫期間亦是堅定的支持者。」

2020年，拜福特從MTA辭職，當年前州長葛謨(Andrew Cuomo)對署方進行重組。拜福特當時表示，葛謨從中作梗，導致他的工作變得「難以忍受」。如今，葛謨正參選紐約市長。

前紐約市運輸局局長拜福特(右)，獲白宮任命領導賓州車站重建。(取自大都會運輸署)
前紐約市運輸局局長拜福特(右)，獲白宮任命領導賓州車站重建。(取自大都會運輸署)

賓州 MTA 紐約市

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