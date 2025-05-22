亞太裔傳統文化大遊行 6月1日在曼哈頓登場

為配合亞太裔傳統文化月，美國繁榮華埠總會近日在法拉盛舉辦記者會，宣布「第四屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」將於6月1日(周日)下午在曼哈頓舉行。(記者高雲兒╱攝影)

為配合亞太裔傳統文化月，美國繁榮華埠 總會近日在法拉盛 舉辦記者會，宣布「第四屆紐約亞太裔傳統文化大遊行」將於6月1日(周日)下午在曼哈頓舉行。主辦單位邀請各亞太裔社區與文化團體參與，透過遊行展示族裔文化，促進多元交流。

據介紹，遊行隊伍將於當日下午1時從第六大道與西44街出發，沿第六大道北行至55街，全長約11個街區。隊伍可於當日上午11時30分開始進場編隊，並於中午舉行簡短開幕儀式，預計將有民選官員與市府代表出席，遊行預計於下午3時結束。

繁榮華埠總會會長田士銳表示，該活動自2022年首次舉辦以來，已成為紐約亞裔 社區年度性文化活動之一。主辦方此次選擇在法拉盛宣布細節，是基於當地亞裔人口集中，並感謝社區對歷屆活動的支持。

田士銳說，許多公眾對亞裔社區的認識仍多集中在曼哈頓華埠，但像法拉盛這樣的多元移民社區也應受到更多關注。他表示，主辦單位希望藉由活動展現亞太裔文化的多樣性與在地參與。

本屆遊行活動內容包括傳統花車、舞龍舞獅、民族舞蹈表演、車隊巡遊等，另有來自其他族裔的團體參與，包括拉丁舞蹈團體與非裔樂隊等。主辦方表示，活動將呈現多族裔文化共融的面貌。

根據主辦單位規定，凡經聯合國認可，或由市長辦公室顧問委員會推薦、且通過安保審核的亞太裔團體，可免費報名參與遊行。相關資訊與報名事宜可致電(917)660-2402或電郵至[email protected]聯絡活動聯絡人Steven Tin。